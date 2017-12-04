Європейці надали Україні близько 4 млрд. євро на дороги

04 декабря 2017 | 15:40

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Європейський союз із 2014 року надав Україні 3,8 млрд євро на інфраструктурні проекти. Про це повідомив на брифінгу у Міністерстві інфраструктури посол ЄС, голова Представництва ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі, передає УНН.

"Щороку починаючи із 2014 року ЄС виділяє Україні гроші на інфраструктурні проекти у формі грантів та програм технічної допомоги, а також позик від Європейського інвестиційного банку. Всього за цей час було виділено 3,8 млрд євро", - зазначив він.



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