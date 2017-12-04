ГПУ викликала на допит двох агентів НАБУ, які провокували хабар посадовцю ДМС

За його словами, зокрема, буде з'язсовуватися, як були призначені на посади ці особи, якщо вони не проходили відкритий конкурс, як то передбачається Законом “Про антикорупційне бюро України”.

Також є питання щодо існування у Сокольській та Тітенкова допусків до державної таємниці, оскільки під час обшуків у них були знайдені документи з грифом таємності, законність використання ними спеціальної апаратури для прослуховування, яка не зареєстрована в СБУ, також буде цікавити слідчих. У ГПУ також буде з'ясовуватися законність операції агентів НАБУ із провокування хабара представнику Державної міграційної служби України.

“Цікавим є і те, чому вищезгадані агенти НАБУ, не надали декларацій про доходи, що є обов язковою процедурою для них”, — зазначив Лисенко.

Нагадаємо, Ситник пообіцяв провести службове розслідування щодо законності призначення детективів на посади.

УНН