искусственный интеллект создал себе подобного без участия человека

05 декабря 2017 | 11:22

Искусственный интеллект от Google AutoML самостоятельно создал новый искусственный интеллект без участия человека.

Разработчики отмечают, что новая нейронная сеть превосходит аналоги, созданные людьми, пишет Science Alert.

Программа AutoML действует как контроллер или управляющая нейросеть, которая разрабатывает дочернюю нейросеть для специализированной задачи. Для этой дочерней сети NASNet задачей являлось распознавание объектов — людей, автомобилей, светофоров, сумок, рюкзаков — на видео в реальном времени.

По словам исследователей из Google, NASNet успешно предугадывала изображения в контрольной выборке ImageNet в 82,7% случаев. Это на 1,2% лучше, чем прошлый рекорд. Кроме того, менее затратная версия NASNet превзошла лучшие схожие модели для мобильных платформ на 3,1%.

Существует множество вариантов применения AutoML и его дочерней нейросети NASNet. Подобные алгоритмы компьютерного зрения могут быть использованы для создания сложных роботов или, например, для помощи слабовидящим людям. Такие алгоритмы могут также помочь в совершенствовании технологий автономного вождения.

Судя по всему, основным минусом создания подобных нейросетей является невозможность контролировать процессы AutoML и создание других искусственных интеллектов. Таким образом, система может создавать огромное количество ИИ, даже не оповещая человека об этом.