У Миколаєві 18 осіб зі зброєю та вибухівкою напали на ринок, є постраждалі

Біля супермаркету поліцейські побачили підозрілого чоловіка із паперовим пакетом, який на появу правоохоронців зреагував спробою втечі. Патрульні затримали чоловіка, який виявився одним із групи осіб, які щойно скоїли розбійний напад. У пакеті у зловмисника були виявлені майже 300 тис. грн, які, як попередньо стало відомо, він виніс з приміщення адміністрації ринку.

В цей час 18 осіб, які зі зброєю напали на охоронців ринку, увірвавшись до будівлі адміністрації, зламали двері, вибили вікно, здійснили кілька пострілів, а також підірвали вибухові пристрої, попередньо, газової дії, забарикадувались у приміщенні.

“Поліцейським, довелось штурмувати будівлю через вікна. Завдяки професійним і злагодженим діям правоохоронців всі нападники були затримані та знешкоджені. Відомо, що зловмисники — не місцеві мешканці, вони прибули на автомобілях з іноземною реєстрацією”, — зазначили у поліції.

З місця події вилучено помпову рушницю, заряджену набоями з гумовими кулями, ножі та чотири пістолети, попередньо, травматичної дії. До лікарні було госпіталізовано трьох охоронців закладу та технічного співробітника з ознаками отруєння газами. Слідчо-оперативна група Інгульского відділу поліції наразі проводить першочергові слідчі дії.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.3. ст.187 ККУ (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Вилучена зброя та гільзи направлені на експертизу. Усі зловмисники затримані у порядку ст.208 КПК України. Встановлюються обставини події.