|
У Миколаєві 18 осіб зі зброєю та вибухівкою напали на ринок, є постраждалі
07 декабря 2017 | 15:06
распечатать комментарии [0] добавить в
В Миколаєві невідомі особи, що були озброєні, вчинили розбійний напад на адміністративну будівлю ринку “Колос”.
“Сьогодні, 7 грудня, близько 7:30 на території ринку у Інгульскому районі м. Миколаєва групою осіб було здійснено розбійний напад на адміністративний корпус ринку. На місце події виїхали п’ять нарядів патрульної поліції Миколаєва, слідчо-оперативна група Інгульского відділу поліції та керівництво поліції”, — йдеться у повідомленні.
Біля супермаркету поліцейські побачили підозрілого чоловіка із паперовим пакетом, який на появу правоохоронців зреагував спробою втечі. Патрульні затримали чоловіка, який виявився одним із групи осіб, які щойно скоїли розбійний напад. У пакеті у зловмисника були виявлені майже 300 тис. грн, які, як попередньо стало відомо, він виніс з приміщення адміністрації ринку.
В цей час 18 осіб, які зі зброєю напали на охоронців ринку, увірвавшись до будівлі адміністрації, зламали двері, вибили вікно, здійснили кілька пострілів, а також підірвали вибухові пристрої, попередньо, газової дії, забарикадувались у приміщенні.
“Поліцейським, довелось штурмувати будівлю через вікна. Завдяки професійним і злагодженим діям правоохоронців всі нападники були затримані та знешкоджені. Відомо, що зловмисники — не місцеві мешканці, вони прибули на автомобілях з іноземною реєстрацією”, — зазначили у поліції.
З місця події вилучено помпову рушницю, заряджену набоями з гумовими кулями, ножі та чотири пістолети, попередньо, травматичної дії. До лікарні було госпіталізовано трьох охоронців закладу та технічного співробітника з ознаками отруєння газами. Слідчо-оперативна група Інгульского відділу поліції наразі проводить першочергові слідчі дії.
Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.3. ст.187 ККУ (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Вилучена зброя та гільзи направлені на експертизу. Усі зловмисники затримані у порядку ст.208 КПК України. Встановлюються обставини події.
также читайте
[04.12.2017]
[29.11.2017]
[27.11.2017]
|
Загрузка...
по теме
Нафтогаз хоче вкласти 5 млрд. дол. у видобуток газу
07. 12. 2017 | 15:14
Згідно зі стратегією компанії, "Нафтогаз" має намір вкласти 5 млрд доларів у видобуток газу. Про це заявив Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" після брифінгу за результатами конференції "Розвиток товарного біржового ринку", передає кореспондент УНН.
ХАМАС вважає, що Трамп оголосив їй війну
07. 12. 2017 | 15:12
Лідер руху палестинського опору “Хамас” Ісмаїл Ханія закликав до нової інтифади у четвер, заявивши, що рішення президента США Дональда Трампа стосовно Єрусалиму було “оголошенням війни проти палестинців”, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.
искусственный интеллект создал себе подобного без участия человека
05. 12. 2017 | 11:22
Искусственный интеллект от Google AutoML самостоятельно создал новый искусственный интеллект без участия человека.
ГПУ викликала на допит двох агентів НАБУ, які провокували хабар посадовцю ДМС
04. 12. 2017 | 15:50
Генеральна прокуратура України викликала на допит двох агентів Національного антикорупційного бюро, які провокували отримання хабара посадовцем Державної міграційної служби України. Про заявив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає УНН.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»