Нафтогаз хоче вкласти 5 млрд. дол. у видобуток газу

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Відвідувачка розглядає бронзовий бюст лідера БЮТ Юлії Тимошенко, представлений на виставці «Великий скульптурний салон - 2007», в рамках проекту «Арт-Київ» в Українському домі в Києві у четвер, 1 березня 2007 р. На виставці експонуються близько 300 скульптур українських майстрів різних поколінь, які працюють в різних творчих манерах, стилях та напрямах. Фото Сергія Светлицького