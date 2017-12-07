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Нафтогаз хоче вкласти 5 млрд. дол. у видобуток газу

07 декабря 2017 | 15:14

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Згідно зі стратегією компанії, "Нафтогаз" має намір вкласти 5 млрд доларів у видобуток газу. Про це заявив Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" після брифінгу за результатами конференції "Розвиток товарного біржового ринку", передає кореспондент УНН.


"Згідно з нашою стратегією, ми збираємося вкласти 5 млрд доларів в газовидобуток", - заявив він.



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