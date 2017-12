Агрогиганта "Кернел-групп" обвинили в незаконном выводе за рубеж 5 млн. дол.

Указано, что помимо агрохолдинга, в схеме участвовали сотрудники банков "ПУМБ" и "Укрсиббанк", а также ряда других компаний, включая нерезидентов.

"Досудебным расследованием установлено, что служебные лица ООО "Клион" в период с 01.01.2013 по 01.09.2017 фактически импортировали на территорию Украины от поставщиков нерезидентов Sales A.S. (Норвегия) и ООО "Трейд ДВ", ООО "К-Трейдинг" (Российская федерация), "Pesquera Azimut SL" (C / Coruna N 24/4 B, 36208 Vigo Pontevedra, Spain), "Mar Do Suido SLU" ( C / Romil 69, Oficina 8, 36211 - Vigo, Pontevedra, Spain), "Mapexel SL" (C / Luis Taboada 18 1 36201 Vigo, Spain), "Galfrio SA" (Zona De Servicios Del Puerto De Marin, 36910 Estribela (Pontevedra, Spain) (Испания) продукты питания (рыба охлажденная и икра лососевая), но с целью занижения таможенной стоимости товара осуществили растаможивание товара по заниженным ценам, указав в таможенных декларациях в качестве поставщиков компании "Gold Fish Export Inc" (Панама) и Pontevedra Ventures AG (Панама), тем самым уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 3 127 000,87 грн, и таможенных платежей в сумме 820 617,12 грн, а всего на сумму 3944 617,99 гривен.

Также досудебным расследованием установлено, что служебные лица ООО "Клион" с помощью должностных лиц ПУМБ г. Киев и УкрСиббанка BNP Paribas Group по заказу группы компаний "Интеграл", имея валютные резервы на счетах подконтрольного нерезидента "BRIGHTFISH TRADING LIVITED" (United Kingdom) осуществили в октябре-ноябре 2015-го незаконный вывод денежных средств в сумме 5100000 долл. США, путем проведения операций по погашению задолженности ООО "Клион" перед подконтрольными нерезидентами "Gold fish export inc" или "Pontevedra Ventures AG" (Панама), с последующим перечислением денежных средств заказчику через подконтрольного нерезидента "Fish treding company Transaquatic Ltd" (Кипр, учредитель ООО "Клион"). Вознаграждение должностных лиц ООО "Клион" за предоставление указанных услуг составила 5%. Полученные гривневые средства направлены компанией "Fish treding company Transaquatic Ltd" на ООО "Клион" в качестве инвестиции в уставный фонд предприятия", - сообщается в судебных материалах.

Как поясняют в следствии, схема была организована во избежание запрета Нацбанка выводить валюту за границу. Главным участником указывается "Кернел-Групп".

"Согласно рапорту, который поступил от Главного оперативного управления ГФС Украины, установлено, что в это время группа компаний ООО КУА "Кристал Эссет Менеджмент" при непосредственном участии должностных лиц банковских учреждений использует в качестве инструмента по выводу валюты, ООО "Кернел-Трейд" (код ЕГРПОУ 31454383), которое входит в агрохолдинг "Кернел Групп".

Основным участником преступной схемы по выводу валюты за границу от агрохолдинга "Кернел-Групп" (офисное помещение находится по адресу: г.Киев, Шевченковский район, переулок Шевченко д.3) является ООО "Кернел-Трейд" (код 31454383)", - указывают следователи ГФС.

Напомним, существенной долей агрохолдинга "Кернел" владеет народный депутат, экс-глава налогового Комитета ВР Виталий Хомутынник.