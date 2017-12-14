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Налоговики отчитались о сборе штрафов с "бляхеров"

14 декабря 2017 | 09:31

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В Государственной фискальной службе рассказали, сколько денег поступило в бюджет со штрафов за еврономера. Об этом заявил директор департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Василий Поезд, передают "Українські новини".


"В случае выявления нарушения таможенных правил, в том числе при ввозе транспортных средств в режиме временного ввоза или транзита, составляются протоколы о нарушении таможенных правил. По результатам рассмотрения дел о нарушении таможенных правил лица привлекаются к ответственности в виде штрафа", - заявил сотрудник ГФС.

По его словам, на данный момент, по результатам рассмотрения дел, составленных по нарушениям, предусмотренным статьями 470, 481 Таможенного кодекса Украины в бюджет удалось взыскать штрафов на сумму 38 млн гривен.



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