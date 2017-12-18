ТЕМА

Київському безхатченку відірвало руку гранатой

18 декабря 2017 | 10:30

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"Близько 14-ї години у чергову частину Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення: на вулиці Маршала Якубовського у приміщенні прийому вторинної сировини пролунав вибух, внаслідок якого постраждав чоловік," - йдеться в повідомленні.


Поліція Києва встановлює обставини вибуху у Голосіївському районі внаслідок якого чоловіку ампутували кисть руки, передає УННз посиланням на прес-службу поліції Києва.

Правоохоронці на місці події попередньо з’ясували: чоловік без постійного місця проживання знайшов у смітнику предмет, схожий на гранату, приніс його до прийому вторсировини, де під час необережного поводження відбувся вибух.

Так, у результаті потерпілий отримав травму - ампутацію кисті руки. Лікарі, які прибули на виклик, надали йому необхідну медичну допомогу і госпіталізували.



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