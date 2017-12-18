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Херсьнський грабіжник підірвався на гранаті
18 декабря 2017 | 10:31
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Вчера в Херсоне мужчина обокрал несколько магазинов, угрожая гранатой. Затем, пытаясь скрыться от полиции, злоумышленник на ней сорвался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Херсонской области, передает УНН.
“В воскресенье вечером в течении полутора часа в полицию позвонили владельцы трех продовольственных магазинов. Они заявили, что неизвестный мужчина, угрожая гранатой, завладел денежными средствами из кассы”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что при проверке информации полицейские установили, что злоумышленник передвигается на автомобиле “Джили Кросс”. Был введен план “Перехват”.
“Через час на выезде из Херсона работники Управления патрульной полиции в Херсонской области остановили указанный автомобиль. Из него вышел злоумышленник и начал угрожать гранатой сотрудникам полиции. После чего произошел взрыв, в результате которого мужчина погиб на месте и поврежден служебный автомобиль”, — добавили в пресс-службе.
Также сообщается, что в результате взрыва полицейские не пострадали.
Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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