Саакашвили пообщался со следователем и прессой на ступенях ГПУ

18 декабря 2017 | 10:57

Лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили пришел в Генеральную прокуратуру по вызову, но показаний не дал.

Его адвокат Руслан Чернолуцкий заявил, что следователи Генпрокуратуры не имеют полномочий, так как следственным органом определен следственный отдел Службы безопасности Украины.



Саакашвили поговорил с журналистами, а когда вышел следователь ГПУ и спросил, будет ли тот проходить следственные действия, адвокат сказал, что хочет сделать заявление, а Саакашвили добавил: "Сейчас мой адвокат вам все объяснит".



Следователь Александр Говорущак сказал, что показания даются в кабинетах, а Саакашвили возмутился: "Это у вас такие жесты? Успокойтесь. Руками не размахивайте, молодой человек".



Когда следователь попросил не повышать на него голос, Саакашвили заявил: "А я вам говорю заткнитесь и послушайте моего адвоката". На попытку следователя настоять на своем, Саакашвили бросил: "Вот ваша прокуратура!".



После этого адвокат лидера РНС заявил, что прокурор отказывается с ними общаться, а Саакашвили не нарушал процедуру: "Мы на 9:30 пришли".



"Михаил Саакашвили после того, как получил повестку почтой, 15 декабря подал ходатайство на старшего группы прокурора Домбровского с требованием немедленно передать материалы уголовного дела органу досудебного расследования, а именно Следственному отделу Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области", – сказал Чернолуцкий.

Украинская правда