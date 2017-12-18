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Саакашвили пообщался со следователем и прессой на ступенях ГПУ
18 декабря 2017 | 10:57
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Лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили пришел в Генеральную прокуратуру по вызову, но показаний не дал.
Его адвокат Руслан Чернолуцкий заявил, что следователи Генпрокуратуры не имеют полномочий, так как следственным органом определен следственный отдел Службы безопасности Украины.
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