Аграрии грозят общенациональной забастовкой

18 декабря 2017 | 13:04

19 декабря, в 11:00 в Киеве состоится всеукраинское аграрное вече, на котором будет определена дата проведения забастовки, сообщает УНН со ссылкой на Всеукраинский аграрный совет.

Таким образом аграрии будут выражать свой протест против изменений в Налоговый кодекс Украины в части отмены возмещения НДС при экспорте рапса, сои и подсолнечника.

"Принятые Верховной Радой Украины 7 декабря 2017 решения о прекращении возмещения НДС при экспорте масличных культур (сои, рапса, подсолнечника), а также о прекращении бюджетного финансирования программы "квазиакумуляции НДС" является вопиющим примером политической коррупции и олигархической заговора, направленного против интересов всех украинских аграриев", - убеждены фермеры.

По предварительным подсчетам, годовой ущерб от поправок в Налоговый кодекс Украины составит 10-16 млрд грн.

"Именно к этому приведет снижение закупочных цен на масличные культуры, что неизбежно произойдет, поскольку аграрии потеряют право на бюджетное возмещение НДС при экспорте подсолнечника, сои, рапса и будут вынуждены включать уплаченный ими налоговый кредит в расходы. Так при экспорте продуктов переработки указанных культур бюджетное возмещения НДС сохраняется", - заявляют представители крупнейших аграрных ассоциаций.

Как сообщал УНН, против указанных изменений в Налоговый кодекс Украины выступили также члены Комитета ВР по вопросам аграрной политики. Они рассказали, что эти изменения были сначала отклонены в зале парламента, но впоследствии манипулятивно протянуты в текст закона главой Налогового комитета ВР.

По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, правка №180 выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке.