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За сутки в Киеве составили 131 протокол за неубранный снег
18 декабря 2017 | 18:05
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течение 18 декабря в Киеве составили 131 административный протокол за неубранный снег. За день вручено более 400 предупреждений и около 1000 предписаний по неубранную территорию. Об этом во время оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.
"В течение 18 декабря вручено более 400 предупреждений и около 1000 предписаний из-за неубранной территории. В Киеве работает 77 инспекторов по благоустройству, которые контролируют соблюдение правил благоустройства. Составлен протокол становится основанием для последующего наложения штрафа - для физических лиц он может достигать 1360 гривен, для юридических - 1700 гривен", - сказал Пантелеев
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