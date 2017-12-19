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"Ізоляція" воюватиме з бойовиками
19 декабря 2017 | 09:37
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21 грудня 2017, о 13:00 в Українському кризовому медіа-центрі пройде прес-конференція, де адвокати та представники фонду ІЗОЛЯЦІЯ презентують актуальний стан справ із розслідуванням обставин знищення культурного центру ІЗОЛЯЦІЯ в Донецьку в червні 2014 року. Незважаючи на кримінальне провадження, відкрите ще у 2014 році, Генеральна прокуратура України досі не висунула обвинувачення представникам самопроголошеної «Донецької Народної Республіки», особисто відповідальним за ліквідацію ІЗОЛЯЦІЇ в Донецьку.
9 червня 2014 року озброєні бойовики ДНР вчинили спланований напад на міжнародний благодійний фонд ІЗОЛЯЦІЯ, що розміщувався на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку. Захопленням керував Роман Лягін, тодішній міністр праці та соціальної політики «ДНР», у минулому політтехнолог Партії Регіонів та ініціатор незаконного референдуму 11 травня 2014 року. У результаті захоплення було знищено приблизно дві третини колекції фонду ІЗОЛЯЦІЯ, в тому числі твори всесвітньо відомих митців: Даніеля Бюрена, Цай Гоцяна, Паскаля Мартіна Таю та інших. Команда фонду ІЗОЛЯЦІЯ була змушена переїхати до Києва, де продовжує свою роботу.
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