"Ізоляція" воюватиме з бойовиками

19 декабря 2017 | 09:37

21 грудня 2017, о 13:00 в Українському кризовому медіа-центрі пройде прес-конференція, де адвокати та представники фонду ІЗОЛЯЦІЯ презентують актуальний стан справ із розслідуванням обставин знищення культурного центру ІЗОЛЯЦІЯ в Донецьку в червні 2014 року. Незважаючи на кримінальне провадження, відкрите ще у 2014 році, Генеральна прокуратура України досі не висунула обвинувачення представникам самопроголошеної «Донецької Народної Республіки», особисто відповідальним за ліквідацію ІЗОЛЯЦІЇ в Донецьку.

9 червня 2014 року озброєні бойовики ДНР вчинили спланований напад на міжнародний благодійний фонд ІЗОЛЯЦІЯ, що розміщувався на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку. Захопленням керував Роман Лягін, тодішній міністр праці та соціальної політики «ДНР», у минулому політтехнолог Партії Регіонів та ініціатор незаконного референдуму 11 травня 2014 року. У результаті захоплення було знищено приблизно дві третини колекції фонду ІЗОЛЯЦІЯ, в тому числі твори всесвітньо відомих митців: Даніеля Бюрена, Цай Гоцяна, Паскаля Мартіна Таю та інших. Команда фонду ІЗОЛЯЦІЯ була змушена переїхати до Києва, де продовжує свою роботу.



Після захоплення на території фонду ІЗОЛЯЦІЯ «ДНР» створила базу для підготовки бойовиків, нелегальну в’язницю з камерами тортур, місце страти, склад бойової техніки, а також імпровізовану кіностудію для зйомок пропагандистських фейків.



На початку 2015 року Верховна Рада визнала «ДНР» та «ЛНР» терористичними організаціями. Злочини, скоєні особисто Романом Лягіним та людьми, що діяли за його наказами 9 червня 2014 року в Донецьку, за всіма показниками кваліфікуються як терористичний акт та кримінальний злочин, передбачений ст. 258 Кримінального кодексу України. Захоплення ІЗОЛЯЦІЇ мало також і символічний зміст: найбільший у Донбасі центр сучасної культури, знаний як в Україні, так і за кордоном, завжди мав соціально активну позицію та пропагував демократичні цінності, свободу творчості та особистості, що різко суперечили ідеології «Новоросії». З огляду на це бездіяльність Генеральної прокуратури України у справі визнання ліквідації ІЗОЛЯЦІЇ терактом, попри наявність доказів, носить явно незаконний характер.



Фонд ІЗОЛЯЦІЯ вимагає, щоб Україна офіційно визнала знищення культурного центру терористичним актом і притягнула до кримінальної відповідальності організаторів та виконавців цього злочину.



Учасники прес-конференції:



- Любов Михайлова, засновниця фонду ІЗОЛЯЦІЯ

- Ігор Головань, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання «Головань і партнери»

- Представник Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України