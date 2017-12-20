ТЕМА

Украина отправила в ОРДО 82 тонны гумпомощи

20 декабря 2017 | 10:26

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Через КПВВ "Новотроицкое" на линии разграничения на временно неподконтрольные территории отправлено около 82 тонн материалов водоснабжения и гигиенических наборов для жителей Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.



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