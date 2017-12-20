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За год на "Укрзализныце" воруют 15 млрд. грн

20 декабря 2017 | 10:29

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Об этом заявил глава Минифраструктуры Владимир Омелян в эфире UMN.


"По моим оценкам, минимум 15 млрд гривен ежегодно крадется из бюджета "Укрзализныци" в частные карманы. 15 млрд гривен - это строительство скоростной пути между Одессой и Киевом. 15 млрд гривен в следующем году - это строительство евроколеи между Киевом и Львовом", - подчеркнул Омелян.

"Мы имеем в течение двух лет неграбежа совершенно новый транспортный коридор, который соединяет нас с Европой. На третий год закупаем современный подвижной состав и двигаемся по стране скоростью 200 км/час. Это стоит реформы? Стоит. Это стоит борьбы за Укрзализныцю? Стоит", - отметил министр.



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