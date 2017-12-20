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Понад сто вантажівок застрягли на трасі між Києвом та Черкасами

20 декабря 2017 | 10:31

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Для вирішення транспортної кризи на межі Черкаської та Київської областей направлено сили МВС.


Про це сьогодні, 20 грудня, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«На межі Черкаської та Київської області - кризова ситуація. Більше доби залишаються в сніжному полоні близько сотні великовантажних автомобілів» ‑ повідомив міністр внутрішніх справ.

Він додав, що для вирішення ситуації направив на місце главу Нацполіціі Сергія Князєва і главу Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна.

«З доданими силами вони мають форсовано звільнити людей і транспорт зі снігового полону», ‑ зазначив Арсен Аваков.



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