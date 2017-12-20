ТЕМА

СБУ отловила в Кабмине российского «крота» Ежова

20 декабря 2017 | 22:10

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Сегодня вечером СБУ задержала заместителя руководителя протокольной службы Кабмина Станислава Ежова по подозрению в работе на спецслужбы РФ.


Якобы он был заагентурен в ходе длительной командировки за рубежом. В Кабмине он трудился переводчиком премьера. Ранее работал в посольстве Украины в США, затем в Администрации Президента. Ежова считают человеком премьера Гройсмана.



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