СБУ отловила в Кабмине российского «крота» Ежова

10 октября в Пхеньяне прошел грандиозный военный парад в честь 65-летия правящей в КНДР Трудовой партии Кореи. Парад стал самым массовым за всю историю Северной Кореи. Все оружие северокорейцев - российского производства.

Якобы он был заагентурен в ходе длительной командировки за рубежом. В Кабмине он трудился переводчиком премьера. Ранее работал в посольстве Украины в США, затем в Администрации Президента. Ежова считают человеком премьера Гройсмана.

Сегодня вечером СБУ задержала заместителя руководителя протокольной службы Кабмина Станислава Ежова по подозрению в работе на спецслужбы РФ.