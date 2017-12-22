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Грузина с диппаспортом поймали на контрабанде
22 декабря 2017 | 13:48
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Сегодня ночью пограничники Чопского отряда в пункте пропуска "Ужгород" совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу значительной партии сигарет. Их пытался провезти гражданин Грузии с дипломатическим паспортом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Во время осуществления пограничного контроля микроавтобуса Мerсedes-Benz Viano чешской регистрации, который прибыл в пункт пропуска, сработала служебная собака, обученная на поиск табака. Это дало основание для углубленной проверки автомобиля.
Однако иностранец отказался представить транспортное средство для осмотра. Именно поэтому на место вызвали представителей посольства Грузии в Украине и адвоката водителя.
После этого в их присутствии начался осмотр автомобиля, в результате которого в салоне автомобиля было обнаружено 21 сумку разного размера.
Всего в них находилось 45 ящиков с сигаретами. Их стоимость устанавливается.
По данным закарпатского ГУ ГФС, в автомобиле таможенники обнаружили 22,5 тысячи пачек сигарет Rothmans украинского производства с отечественными акцизными марками.
В настоящее время проводится документирование таможенного правонарушения, которое квалифицируется по статье 471 Таможенного кодекса Украины.
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