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США считают, что заставят Кремль прекратить войну на Донбассе
26 декабря 2017 | 08:52
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До конца января администрация США представит Конгрессу так называемый “Кремлевский доклад” — список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к власти. Составление такого перечня предусмотрено законом “О противодействии противникам США посредством санкций” (CAATSA), подписанным президентом Дональдом Трампом в августе. Зачем нужен этот доклад и чего ожидать его фигурантам, Коммерсанту рассказал бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид.
— Ранее, вводя санкции в отношении Москвы, Вашингтон всегда говорил, что таким образом добивается изменения ее внешней политики. Но ведь эта ставка себя не оправдала, что дает вам основания полагать, что новые санкции “сработают”?
— Не соглашусь с вами. Я думаю, что благодаря санкциям удалось добиться как минимум двух вещей. Во-первых, они позволили ограничить агрессию России в отношении Украины. Все мы помним проект “Новороссия”, реализация которого означала бы, что под полный контроль Москвы перешли бы гораздо большие территории, чем даже Крым. Западные санкции — и конечно же, сопротивление украинцев — не дали воплотить в жизнь эти планы. Во-вторых, я убежден, что именно санкции заставили Москву пойти на переговоры и согласиться на подписание минских соглашений, в которых четко сказано, что Донбасс — это территория Украины, а украино-российская граница на всей ее протяженности должна контролироваться Киевом. Чего с помощью санкций не удалось добиться, так это заставить Россию выполнять минские соглашения. Я надеюсь, что спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру и другим переговорщикам удастся убедить Москву изменить свою политику, и тогда мы сможем снять часть санкций. Я бы очень этого хотел. Извините, мне пора бежать…
— Можно еще вопрос? А потенциальные фигуранты “Кремлевского доклада” могут что-то сейчас сделать, чтобы не попасть в него? При помощи адвокатов или лоббистов?
— Лоббирование в этой ситуации не лучшая идея, поскольку оно может быть воспринято как попытка оказать давление, а эффекта все равно не даст. Но, конечно, никто не запрещает этого делать.
Что могут сделать потенциальные фигуранты списка, так это дать ясно понять, что они независимы от Кремля и не служат его “денежными мешками”.
— Звучит как попытка свержения власти.
— Знаете, я бы очень хотел, чтобы наши отношения с Россией были иными. Но Россия начала две военные кампании в отношении своих соседей, вмешалась в президентские выборы в США и дела ряда других стран. Российские власти должны понимать, что их действия не останутся без противодействия.
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