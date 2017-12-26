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Вице-премьер: зарплата в 16 тыс гривен сдержит трудовую миграцию
26 декабря 2017 | 09:02
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Если в среднем зарплата поднимется до 16 тыс. грн, это даст возможность удерживать людей в Украине. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Зубко рассказал, что трудовая миграция — одна из самых больших угроз для государства после военной агрессии. Военные действия на Востоке отвлекли на защиту государства 250 тыс. трудоспособного населения. Это количество людей ушло из реального промышленного сектора.
Среди других рисков Зубко отметил, что строительство новых предприятий в странах Восточной Европы пока непосредственно рассчитано на трудовую миграцию из Украины. “Давайте посмотрим на структуру, кто едет. Во-первых, это молодежь, которая ищет лучшего образования. Трудовая миграция среди молодежи — это реальность. Возвращаемся к региональному развитию, инфраструктуре. Мы не удержим людей любой зарплатой, если нет нормальной дорожной и социальной инфраструктуры, детских садов, школ. Это требует времени, но мы занимаемся этим очень серьезно”, — отметил Зубко.
Он привел два фактора решения этой проблемы — создание социальной инфраструктуры и привлечения инвестиций для малого и среднего бизнеса.
“Официальные цифры по работающих украинцам за рубежом мы ориентировочно можем умножить на пять, только в Польше работает более миллиона. Небольшая разница в зарплате в Украине по сравнению с европейской даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату 800-1000 евро, или 25-30 тыс. грн. Но имеет дополнительные расходы на жилье, транспорт и тому подобное. Считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 тыс. грн, это даст возможность удерживать людей в Украине”, — сказал Зубко.
Он отметил важность правильно осознавать потенциал трудовых ресурсов в Украине. “У нас 24 миллиона трудоспособного населения, среди которых 8 млн — мужчины, 16 млн — женщины. На недавнем форуме регионального развития я отметил необходимость строить детсады, чтобы освободить женщин от домохозяйственной работы. Сегодня очередь в детсады составляет более 52 тыс. мест, поэтому женщины вынуждены воспитывать детей дома. В этой категории можем найти трудовой ресурс. Еще одна ниша трудового потенциала — люди с инвалидностью. Должны развивать совершенно другой уровень инклюзии. Ведь огромное количество людей в этом нуждаются, и они могут работать”, — подчеркнул Зубко.
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