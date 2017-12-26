С 1 января минимальная пенсия в ОРДЛО превысит украинскую

26 декабря 2017 | 09:20 , Алексей Светиков

С 1 января 2018 года минимальная пенсия и в ОРДО, и в ОРЛО повышается до 2904 рублей в месяц. В ОРЛО такую минимальную пенсию получают примерно половина пенсионеров – 220 тысяч. В течении 2017 года минимальная пенсия в ОРДЛО повышалась три раза – 01.01.2017, 01.06.2017 и 01.10.2017. Всего пенсионный фонд ЛНР обслуживает свыше 400 тыс. пенсионеров, и том числе в 2017 году пенсия здесь была назначена 16,3 тыс. жителям.

В Украине минимальная пенсия на 1 января будет составлять 1373 грн, или в пересчете в российские рубли по курсу Нацбанка – 2867 рублей.

"Сегодня в Северодонецке"