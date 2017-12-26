МИД Германии предлагает приравнять Украину к Великобритании

26 декабря 2017 | 14:42

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что ближайшие два года Украина и Турция не станут членами Европейского Союза, и поэтому необходимо искать альтернативные модели взаимоотношений. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Глава немецкого МИД заявил, что в ближайшие годы ни Украина, ни Турция не станут членами Евросоюза.

“В связи с этим мы должны подумать об альтернативных формах для более близкого сотрудничества. Если мы сможем выработать разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, применимой и для других стран”, — отметил он.