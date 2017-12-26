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В Нацполиции создали службу детективов
26 декабря 2017 | 14:44
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В качестве эксперимента в восьми областях Украины создали детективные подразделения, а также на базе центрального аппарата в Главном следственном управлении полиции создали детективное управление. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.
"В качестве эксперимента мы начали создание так называемых детективных подразделений в восьми областях, а также на базе Центрального аппарата в Главном следственном управлении (Нацполиции - ред.) создали подразделение - детективное управление. Это дало возможность эффективно и в короткие сроки проводить сложные расследования и направлять дела в суд. Втрое увеличилась скорость расследования и качество сбора доказательств. Например, в городе Киеве мы задержали работников дорожных инфраструктур, которые разворовывали средства, или мы разоблачили группу преступников, которые сделали ряд покушений и умышленных убийств", - добавил С.Князев.
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