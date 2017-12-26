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Биткоин может упасть до нуля

26 декабря 2017 | 14:51

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По мнению специалистов банка Morgan Stanley, стоимость биткоина (bitcoin) может упасть до нуля, передает УНН со ссылкой на Эхо Москвы.


По их мнению, курс популярной криптовалюты может упасть, если в мире ее не начнут принимать в качестве платежного средства.

По данным банка, из 500 крупнейших мировых онлайн-магазинов биткоины принимают только три.

Между тем за сутки курс биткоина вырос более чем на 10 процентов и поднялся выше 15 тысяч долларов. Не так давно курс биткоина доходил до 20 тысяч долларов.



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