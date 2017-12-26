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На АЗС ОККО нагло обсчитывают клиентов

26 декабря 2017 | 14:54

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На столичной АЗС ОККО зафиксирован обман с количеством залитого топлива, жертвой которого стал Генеральный директор Академического камерного хора “Хрещатик” Андрей Воинов. Об этом он сам сообщил на своей странице в Fаcebook, передает УНН.

“Не заправляйте машины! Заправка ОККО, ул. Богатырская, 2. Прямо сейчас в бак 50 литров „заправили“ 60 литров. Максимально в бак входит 52 — проверено опытом. Вызвал полицию, написал заявление”, — написал он.

Напомним, ранее в системном недоливе топлива водители обвинили АЗС ОККО в Днепре.



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