Как мы бродяжили по Норвегии. Часть 2. Экспедиция под угрозой. Виновны итальянцы

28 декабря 2017 | 09:01 , Олег Ельцов, ТЕМА. Фото автора

В июле автор этих строк с тремя прекрасными дамами совершил отчаянный марш-бросок в другой мир. Норвегия чертовски красива, разнообразна и населена существами, лишь внешне похожими на нас.

Наш норвежский маршрут (кратко): Осло — Национальный парк Йотунхеймен (озера Гьенде и Руссватнет-гора Бессегген— гора Гальдхепиген (2469 метров) – озеро Лейрватнет— водопад Веттисфоссен) — Согнефьорд — Берген – Одда - Язык Тролля – Осло.

Решив путешествовать самостоятельно, мы тем самым сэкономили от 500 до 700 долларов с человека, которые просили турфирмы за услуги своего «поводыря». Мы же не любим ходить за ручку, смотреть по команде налево и направо. В результате, сэкономленная сумма составила полный бюджет нашей поездки – 700 долларов на человека, включая авиабилеты, переезды по стране, оплату проживания в кемпингах и в хостеле, покупку еды и прочие расходы.

Нашей целью были треккинги по нацпарку Йотунхеймен, а также после длительного переезда-переплыва двухдневный треккинг по Тропе Тролля к Языку Тролля – визитной карточке Норвегии. Попутно мы шапочно познакомились со столицей и совершили налет на музейный комплекс в Осло, погуляли по живописной исторической части Бергена, занесенной в перечень памятников, охраняемых ЮНЕСКО. Многочасовой паром по фиордам был бонусом к нашим переездам в разные концы страны.

Едва прибыв в Осло, закупили газовые баллоны в спортивном магазине поблизости и сели в автобус. Пять часов пути и под вечер мы прибыли на берег озера Гйендесхеймм – ворота заповедника Йотунхеймен – одного из самых больших и разнообразных в Норвегии.

Весь наш автобус был заполнен пассажирами в турснаряжении, багажное отделение завалено рюкзаками. Выгрузившись, все отправились в симпатичный хостел, расположившийся на берегу красивейшего озера. В хостеле встречаются туристы, отправляющиеся в треккинг по заповеднику, с теми, кто завершает маршрут. Некоторые приезжают буквально на денек, чтобы сделать однодневный треккинг налегке вокруг горы Бессеген – жемчужины заповедника.

Две наших девчонки с ужасом наблюдали за их сверстником-норвежцем, который только что спустился с гор и со страданием на лице исследовал голую ступню, залепленную лейкопластырями. А ведь если путешествовать по интернету, заповедник выглядит не сложнее маршрутов по Карпатам, которые мы облазили вдоль и поперек. Высоты в наших Карпатах и в норвежских горах сопоставимы. Самая высокая гора в Йотунхеймене – Гальдхепиген (2469 метров). Что ж, завтра будет возможность сравнить.

При входе в хостелы не забываем снять обувь. «Шуз офф» - почти повсеместное правило в заповедниках по всему миру. Заскочив на ресепшн, уточнили откуда начинается трапа на гору, узнали, что мест для палаток нет, а проживание в номерах стоит запредельно. Горевать не стали.

Смеркалось, и мы, поднявшись на сотню метров от приюта, установили палатку. Мы находились в пути больше суток и изрядно устали. Приготовив еду и попив чаю, уснули в одном из самых живописных мест, в которых доводилось ночевать.

Утром проснулись от голосов: вблизи проходила тропа, ведущая к вершине. Ранние покорители уже карабкались по склону.

Нам предстоял очень непростой день. Так уж заведено: первый день в треккинге всегда тяжелый. И, как правило, он начинается с подъема. К тому же тропа на Бессеген неприятно удивила не только своей крутизной, но и покровом. Это скорее была не тропа, а хаотическая свалка булыжников. Очевидно, из-за короткого лета растительность в здешних местах небогата, а значит, почва формируется очень медленно, ее не хватает, чтобы спрятать под своим слоем каменистый «скелет». Мы навьючили тяжелые, как это бывает в начале маршрута, рюкзаки и отправились к вершине.

У нас все получилось: мы в заповеднике и уже ничто не сможет нам помешать пройти маршрут, который мысленно проходили в Киеве. Вокруг была просто неимоверная красота. А еще меня страшно радовал новенький «Дойтер» за плечами. После его предшественника – «Салевы», которая стала разваливаться после пары лет эксплуатации, мой новый заплечный друг, казалось, делил вес поклажи пополам. Откровенно говоря, я даже не запомнил, как мы забрались на вершину. Через пару часов мы были на хребте, с которого открывался восхитительный вид. Внизу виднелось большое озеро, а над ним – еще одно поменьше. Озера соединял водопадик. Открывающаяся картина убрана по периметру в рамку снежных вершин. Что следует делать в таких случаях? Правильно: сбросить рюкзаки, откинуться и просто полюбоваться открывающимся видом - мы это заслужили.

Мимо нескончаемым потоком лилась туристическая река. Причем, она была наполнена не только двуногими, но и четвероногими туристами. Едва не каждый второй норвег путешествовал с собачкой. Псы были самых разных пород – от служебных до декоративных. Все были веселы и выглядели очень спортивно.

А в один момент я заметил одноногого туриста: крепкий дядя, опираясь на костыль бодро скакал по камням, карабкался по тропе наравне со всеми. Его сопровождала дама, , и я не заметил какой-либо помощи с ее стороны. Все вокруг провожали эту парочку восхищенными взглядами. Откровенно сказать, я ума не приложу, как этот герой мог самостоятельно преодолеть столь непростой маршрут.

Пройдя по хребту, мы начали спуск по очень крутой тропе. Наш треккинг фактически превратился в скалолазание, небезопасное в некоторых местах. То и дело приходилось подстраховывать моих девчонок. Тропа сузилась, скорость продвижения резко снизилась и на спуске образовалась очередь.

Наконец, мы преодолели и эту преграду. Далее путь был довольно комфортным: мы шли вдоль берега верхнего озера, высматривая место для ночевки. Нам повезло: мы остановились на ровной безлюдной лужайке. Следует сказать, что при восхождении на Бессеген было на удивление много туристов. Вероятно, потому что это один из самых коротких маршрутов, к началу которого можно добраться на машине. Далее нас ожидали семь дней треккинга вдали от цивилизации и дорог. На нем мы встречали очень немного путешественников, выбравших длинный маршрут через весь заповедник. Порой за день встречали всего несколько групп.

И еще одна особенность треккинга в Норвегии: здесь зачастую сложно отыскать ровное сухое место для установки палатки. Как правило, лагерь разбивают в кемпингах, владельцы которых расчищают территорию от камней. Установка палатки в таких местах обходится около 10 долларов. Это включает также пользование теплым туалетом и умывальником. Как правило, установка палатки на расстоянии до 1,5 км от приюта запрещена. И сколько еще придется шагать в поисках подходящего места для ночевки – кто знает…

За первый день мы прошли немного – 12 км, но для первого дня с крутым подъемом и спуском – весьма достойно. У нас не было проблем со сном.

Следующий день обещал быть не проще предыдущего. Дистанция – 17 км. Мы уже успели понять, почему туроператоры описывали условия нашего треккинга как «сложные» и «очень сложные». Весь путь завален камнями, порой местность болотистая, перерезана ручьями, горными реками, снежниками… Погода непредсказуема: может в июле завалить снегом. Но мы верим в лучшее и готовы ко всему.

В этот день наш маршрут пролегал вдоль озера Руватнет, далее мы преодолели перевал, с которого спустились в горную долину. Настало время перекусить. Дошли до симпатичных домиков в живописном месте на берегу озера. В домиках никого не оказалось, двери на замках, вокруг идеальный порядок. Расположившись на крыльце, погрызли колбасы, заели шоколадкой и наш отряд отчаянных туристов двинулся вперед.

Вскоре путь перерезала широкая и стремительная река. Пробежав сначала вверх по течению, потом вниз, моста мы так и не нашли. Мы читали в отзывах путешественников, что горные мосты периодически сносит паводок. Видимо, это был наш случай. Деваться некуда – надо форсировать.

Вода оказалась ледяной. На меня давил груз ответственности за коллектив. Поначалу я даже засомневался в успехе нашего предприятия. Девицы расселись в качестве зрителей на берегу и наблюдали, как я перебираюсь через ревущую пучину. Пару раз меня чуть не смыло: помогла треккинговая палка. Так я перенес на другой берег один рюкзак, потом еще один… И так – четыре раза. Затем мне осталось отконвоировать через реку трех членов команды, и на этом наша победоносная переправа завершилась. Итого: я провел в ледяной реке полчаса, но даже не заметил этого. Адреналин творит чудеса!

Под вечер резко похолодало, мы начали замерзать. Перед нами появились снежные поля. Присмотревшись, обнаружили на них что-то живое. Оказалось – олени. Они что-то выковыривали из-под снега, и до нас им не было дела.

Больше холода и наступающих сумерек меня волновала правая нога, вернее - то, что на ней обуто. А обут на ней ботинок легендарной итальянской фирмы «Скарпа» - прославленного производителя туристической обуви. Моя гордость – гортексовые ботинки - проявили себя не лучшим образом с первого же дня треккинга. На правом ботинке резина начала буквально разваливаться, а подошва отслаиваться. К своему ужасу я обнаружил, что подошва к тому же не прошита и ее ничего уже не удерживает. На второй день пути подошва угрожающе отслоилась, начала чавкать, цепляться за камни и грозила отвалиться в любом момент. Возникли большие сомнения, что я смогу пройти с моими итальянскими друзьями хотя бы еще один день. Более того – даже вернуться к началу маршрута без ботинок мне не под силу. А впереди - еще неделя треккинга и около сотни километров льда, снега, камней и грязи. Что делать?! Сменной обуви нет, если не считать старых пляжных сандалий. Никаких магазинов на территории заповедника не найти…

Наконец, мы добрались до приюта Глиттерхейм. Первым делом я обратился к хозяину приюта с вопросом: не выбрасывал ли кто-то из туристов обувь большого размера. Усатый мужчина, похожий на техасского рейнджера из Голливуда, отнесся к моей проблеме с пониманием и вскоре вынес пару кроссовок «Найк». Увы, они были на два размера меньше. Я не прошел бы в них и ста метров. За 10 евро мы установили палатку на симпатичной полянке.

Сон мой был тревожен. Снилось, как я босиком карабкаюсь по леднику, плету лапти из подножного материала...

Продолжение следует