Как мы бродяжили по Норвегии. Часть 4. В безжалостных лапах стихии

30 декабря 2017 | 09:36

Ветер+дождь+снег+голод. Советский геолог Федосеев спасает мою дочь от панических настроений, а я вливаю виски в несовершеннолетних. Норвежский лес, норвежские «дачи» с клумбами на крышах, ночлег на болоте.

На шестой день путешествия нам предстояло сполна познать все коварство норвежского климата. День начинался вполне сносно. Вопреки прогнозу, дождя не было, ветер немного спал. Все выглядело не очень драматично. Мы, изрядно отдохнувшие и даже выспавшиеся, бодро топтали тропу. Поначалу она тянулась вдоль реки и была сносной. Но очень скоро все вокруг зачавкало и засочилось. Мы зашли в какую-то подозрительную местность. Болотом не назовешь: просто какое-то мокрое бездорожье. Приходилось зайками скакать по выступающим на поверхность камням. Угадать, что таится под участком грунта – твердая почва или жижа - весьма непросто.

Девчонкам пока удавалось сохранить ноги сухими. У меня же не было ни одного шанса с первых минут. Правая «Скарпа» моментально дала течь, и я зачавкал дальше.

Долины сменялись подъемами и спусками. Кажется, специально за нами тянулась вереница черных туч, которые наконец прохудились. Сначала несмело, дальше – все сильнее и безжалостней ко всякому, встретившемуся на их пути. Казалось, в этот день мы оказались единственными безумцами, отправившимися по этому маршруту – нам не попалось ни одного туриста.

Мы шли уже несколько часов и начали уставать, промокать и замерзать. Пора было остановиться, скинуть рюкзаки, передохнуть и перекусить. Но дождь полил настолько ядрено, что снимать рюкзак, а уж тем более распаковывать его, никто не хотел. Мы впервые натянули на ноги бахилы, чтобы окончательно не замерзнуть и не промочить ноги. Вся имеющаяся одежда уже была на нас. Сверху – костюмы из гортекса. Я насыпал девчонкам сухофруктов и выдал по шоколадному батончику. Сколько нам еще предстояло идти – предсказать было сложно. Про установку палатки в таком месте речи быть не могло. К тому же, у нас не было в запасе лишних дней, в противном случае мы рисковали не успеть пройти второй наш маршрут по Тропе Тролля. Мы героически двинулись дальше.

Дождь стал почти горизонтальным, как это частенько случается в горах. Девчонки шли в перчатках, но они быстро намокли. Я был с голыми руками – еще вчера на ветру полопалась кожа на пальцах, сбитых при ремонтных работах моего ботинка. Прицепил палки к рюкзаку, соединил широкие рукава куртки в подобие муфты – стало терпимо. Я то и дело посматривал на девчонок и не видел на их лицах радости. Сколько они смогут пройти без отдыха с нелегкими рюкзаками? Но еще больше волновало не их физическое состояние. Нет ничего хуже паники. Есть только одно: женская паника. Пару раз приходилось ее наблюдать – не хотелось с ней столкнуться снова.

Сашка выглядела как образцовая жертва отцовской беспечности: в трех куртках, блейзере, двух капюшонах и дождевике. Ей было нелегко. Пытался заговорить, отвлечь – не реагирует. Я могу вынести все, что угодно, кроме женских слез. А они должны были скоро появиться. И тогда я начал пересказывать истории из жизни великого советского геолога Григория Федосеева, именем которого назван хребет на Алтае. Вспоминал самые трагичные страницы из его книг про геологические экспедиции, когда люди из последних сил боролись со стихией, голодом, ночевали без снаряжения в зимней тайге. Особенно кстати пришлись истории из его повести «Смерть меня подождет». Дите, кажется заинтересовалось, начало даже расспрашивать: «А что там дальше-то было?..» Короче – удалось заболтать девчонку. Мы как-то незаметно преодолели очередной снежник, затем с трудом переползли по огромным валунам вдоль берега озера и – о счастье – заметили вдали здание приюта!

К тому времени дождь почти прекратился, но теплее не стало, начинало вечереть. Мы доползли до приюта, побросали рюкзаки у входа. Я отправил девчонок греться в лобби, а сам присел выкурить сигаретку. Кампанию мне составил пожилой норвег. Разговорились. Оказалось, что он в курсе событий, происходящих в Украине. Дядя оказался не из всепропальщиков. Говорит: мы тоже в свое время были под ярмом Швеции. Искали свой путь и нашли – теперь сами себе хозяева. Чего и вам желаю! А еще сказал, что на ближайшие пару дней прогноз неутешительный и трекинговать в здешних местах будет не сладко. На том и расстались.

Девчонки мои имели жалкий вид. Закутанные как немцы под Сталинградом, уселись в кресла у входа, протянули руки-ноги к батарее: оттаивают. Я направился к стойке ресепшена – поклянчить какую-то обувь. Не обломилось.

Обитатели приюта в это время дружно потянулись в ресторан. Я подумал, что-нибудь горяченького не помешало бы моим девицам. Уставился в меню на стене. Выбрал самое дешевое блюдо быстрого приготовления: яичницу. Цена на наши деньги – 380 гривен. Предложил дамам выкушать. Они – о чудо – решительно заявили, что лучше помрут с голода, чем отвалят такие деньжищи за пару яиц. Грабеж!

Впрочем, нам уже не о чем было волноваться, тратить время и деньги на восполнение сил. Мы прошли 20 км и по словам моего нового норвежского друга, в километре от приюта начинались места, пригодные для установки палатки. Пока девчонки отогревались, я выскочил на улицу, коченеющими руками распаковал рюкзак, извлек фрагменты еды, собрал из них подобие бутербродов, пригласил своих компаньонш. Два раза повторять не пришлось. Пока они словно утки глотали все, что видели, я напоминал, как она недоедает дома всяческие кулинарные яства. Ну и традиционно вспомнил про африканских детей, которые не видят и десятой доли того, что я сейчас приготовил. Девчонки только кивали с набитыми ртами.

Через пару минут мы навьючились и зашагали по вполне цивильной дороге, порой даже асфальтированной. Вскоре оказались в каком-то доселе невиданном уголке норвежской природы: много озер, вычурных скал, снега и льда.

Еще немного и на обочине дороги был замечен симпатичный домик. Затеплилась надежда, что мы заночуем сегодня в условно цивилизованных условиях и нам не доведется устанавливать палатку. Настя вызвалась проверить: открыта ли избушка. Она подергала дверь, оттуда появилась всклокоченная голова: занято! В тот момент мы здорово пожалели об этом. Но вскоре поняли, какая это была удача. Пройдя еще минут двадцать, повстречали сказочную поляну на берегу сказочного озера. Вокруг поляны природа разбила нерукотворный сад камней, украшенных неописуемой красы лишайниками. Это было достойной наградой за наш туристический подвиг сегодняшнего дня.

Место было таким живописным, что я даже не спешил первым делом ставить палатку – побежал фотографировать. Но перед этим вытащил коврики, замотал в них малолеток. Затем извлек бутылку вискаря. Мы с Наташей пригубили чудесный напиток, и жизнь заиграла новыми красками. Все здорово устали и промерзли. На Сашу с Настей было жалко смотреть. Я опасался, что они могут простыть и прибег к экстремальному средству борьбы с простудой: влил в них по глотку виски.

Минут через 15 все мы лежали в спальниках, защищенные от непогоды нашим шатром, слушая гудение примуса и внюхиваясь в запахи борща, который был с восторгом съеден. На себя пришлось одеть влажные вещи, а мокрые перчатки засунуть в спальник – надежный способ высушить одежду к завтрашнему утру.

Проснулись счастливые и отдохнувшие. Девчонки хохотали и делились впечатлениями от вчерашнего дня. А еще, пока я готовил кашу и чай, Саша с Настей очень подробно обсуждали разблюдовку их пира сразу после приезда домой. Почему-то фантазии у них хватило на «много пельменей» и «очень много блинов». Как только мы добрались до вай-фая, они поспешили озадачить кулинарными запросами бабушек.

Едва вылезли из палатки, пожалели, что не взяли пуховики: было по-зимнему холодно. Судя по льдинам на воде, ночью была минусовая температура. И тут мы заметили на дороге неподалеку девушку из приюта, которая решила сделать радиальный трекинг. За плечами – легенький рюкзачок, вероятно с термосом, в ушах – наушники. А вот форма одежды несказанно удивила. На ногах – туристические ботинки, сверху – тончайшая термуха, вместо штанов – шорты… Девица была спортивной, как и все жители Норвегии. Она шагала в темпе рок-н-ролл, от нее валил пар, как от скаковой лошади. Проводив ее взглядом, мы натянули на себя все, что было и отправились в путь. Дорогу, по которой при нас не проехала ни одна машина, то и дело преграждали снежные завалы. И это в середине лета! Даже представить не могу, что творится в здешних краях зимой.

Мы были приятно удивлены, когда буквально через час попали в иной климатический пояс – природа стремительно преобразилась, все вокруг зазеленело, снега поубавилось, мы постепенно начали раздеваться. Вскоре дорога привела нас к мосту через довольно широкую реку. За мостом дорога закончилась.

Вдали виднелось гигантское инженерное сооружение – мощная дамба с лазурной гладью воды по иную сторону бетонной стены. И вот тут мы притормозили. Куда идти дальше было совершено не ясно. Можно бы пройти по дамбе, но путь перекрывала решетка, а персонала не было видно. И тут, как всегда бывает в якобы безвыходных ситуациях, появилась группа туристов – первые братья по разуму, которых мы встретили сегодня. У ребят была подробная карта и, похоже, они ходили здесь не первый раз. Какое-то время мы шли вместе.

Природа вновь поменялась: почва стала болотистой, отовсюду текли ручьи, стали попадаться маленькие-кривенькие березки. С каждым пройденным километром их становилось все больше, они – все выше, все статней. Так мы попали в зону Норвежского леса.

А еще через час мы шагали в одних футболках и умирали от жары.

Не верилось, что еще утром мы карабкались по снежным полям и дрожали от холода. Нам едва удалось отыскать место для отдыха: вокруг - болото, тропа была выложена камнями, досками и нарубленными ветвями.

На берегах речек и речушек начали встречать рыбаков – преимущественно женского пола. Мощные тетки радостно махали нам руками и профессионально насаживали червя на крючок. Ни одной поклевки заметить не удалось.

Вскоре мы вышли на микродеревеньку, состоявшую из лубочных домиков. Это дачки, место в которых можно заранее зарезервировать. Здесь совершенно нет цивилизации. На крышах домиков – солнечные батареи, весь мусор люди уносят с собой, вокруг идеальная чистота. Я без особой надежды поинтересовался – не выбросил ли кто старую обувь? А услышав отрицательный ответ, не сильно расстроился: по болоту я готов был идти и босиком.

Норвеги живут и отдыхают скромно, не «выпендриваются». Они, кажется, просто радуются жизни. Мы наблюдали, как жители деревеньки сидели за раскладными столиками с пакетом дешевого вина, разливая его в фарфоровые фужеры. Они неспешно беседовали, играли в карты, «втыкали» на закатное солнце.

Далее на нашем пути попался маленький хостел, оформленный в народном стиле. Прежде всего это означает, что крыши главного здания и служебных помещений представляют сплошной газон, составленный из разнотравья. Позже мы увидели много таких крыш и всякий раз не уставали восхищаться их красоте и неповторимости «букета». Видимо, такие газоны на крышах требуют недюжинного мастерства и вкуса.

В этой зоне Нацпарка все склоны гор украшены мощными водопадами. Одним из наиболее впечатляющих, Ветисфосен, мы любовались с верхней точки – на тропе нам попалась обзорная площадка.

Там мы познакомились с парочкой туристов. Они рассказали, что поиск места для ночлега в здешних местах – задача непростая. Но где-то там, вдали по нашему маршруту есть парочка местечек…

Мы шли все дальше, солнце становилось все тусклее, сил оставалось все меньше. Я успел покорить несколько вершинок вдоль тропы в поисках относительно сухой площадки под палатку. Тщетно: с виду сухая лужайка оказывалась болотом. Наконец мы вышли на хребет, на котором почти не было растительности. Но та, что была, по неизвестным законам природы пропитана влагой. Откуда она бралась: из камней проступала, что ли?.. Мы побросали рюкзаки и расползлись по округе. Наконец место стоянки было выбрано: сухим его назвать было нельзя, но по крайней мере, под палаткой не чавкало. Одно утешение: за водой для ужина далеко бежать не надо.

Чем меньше провизии оставалось в наших рюкзаках, тем больше разговоров в палатке о том, как мы будем жировать на «большой земле», напьемся «кока-колы», объедимся хлебом и печеньками. А этот момент приближался неумолимо: завтра у нас последняя ночевка в Йотунхеймене…

Продолжение следует