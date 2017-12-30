ПРОКУРОР, "ОТМАЗАВШИЙ" КРЫСИНА ОТ УБИЙСТВА ВЕРЕМИЯ, ПЕРЕВЕЛСЯ В ХЕРСОН

Это Евгений Александрович Красножон, который перевелся в Херсонскую область, и работает начальником отдела процессуального руководства в уголовных производствах, пишет Мост.





По словам авдоката Виктории Дейнеки, уже через месяц после задержания Крысина он постановил закрыть производство по делу о соучастии в убийстве на основании якобы недостаточного количества доказательств. И, поскольку это постановление не обжаловали, привлечь Крысина теперь можно исключительно за «хулиганку».



Эксперты говорят, что обычно в таких случаях дела не закрывают, а лишь переквалифицируют. Ведь в групповом преступлении могут всплыть новые обстоятельства. Здесь же прокурор Евгений Красножон нарочно создал «зону безответственности» для подследственного Крысина.



В конце минувшей осени вместо Красножона в деле Крысина появился не посвященный в эти условия Алексей Донской.



Тем временем, следствием были получены новые доказательства, опровергающие версию Крысина о том, что он вначале избил Веремия, а уж потом Джалал Алиев произвел свой выстрел в журналиста. Но и с этими обстоятельствами переквалифицировать действия титушковода на соучастие в убийстве невозможно.



По крайней мере - без отмены постановления о закрытии «дела об убийстве», сроки обжалования которого давно прошли.

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