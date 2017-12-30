С 1 января электроэнергия подорожает.

30 декабря 2017 | 08:39

В 2018 году Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует повысить стоимость электроэнергии почти на 16%.

Об этом сообщает "Урядовий кур'єр" со ссылкой на Нацкомиссию госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг.



Повышение пройдет в два этапа. Так, с 1 января планируют повысить оптово-рыночную цену на 9,5%.

С 1 апреля она вырастет еще на 6,1%.



По состоянию на 1 октября задолженность потребителей Киева за использованную электрическую энергию составила 1,012 млрд гривен.