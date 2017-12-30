ТЕМА

С 1 января электроэнергия подорожает.

30 декабря 2017 | 08:39

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В 2018 году Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует повысить стоимость электроэнергии почти на 16%.


Об этом сообщает "Урядовий кур'єр" со ссылкой на Нацкомиссию госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг. 
 
Повышение пройдет в два этапа. Так, с 1 января планируют повысить оптово-рыночную цену на 9,5%.  
С 1 апреля она вырастет еще на 6,1%. 
 
По состоянию на 1 октября задолженность потребителей Киева за использованную электрическую энергию составила 1,012 млрд гривен. 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Миколаївський кафедральний собор в Чернівцях, в неділю, 13 січня 2007 року. У народі цей собор називається "П'яна церква". За легендою, що під час побудови з собором було багато проблем. І будівельники підійшли до вирішення проблеми по-своєму - принесли жертву - замурували в стінах молоду дівчину. Після цього будівництво налагодилося, але куполи у церкви скрутило, як від болю. Фото Сергія Светлицькогo
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100