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С 1 января электроэнергия подорожает.
30 декабря 2017 | 08:39
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В 2018 году Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует повысить стоимость электроэнергии почти на 16%.
Об этом сообщает "Урядовий кур'єр" со ссылкой на Нацкомиссию госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг.
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[26.12.2017]
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