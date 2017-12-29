ТЕМА

Порошенко успел разогнать райсуды

29 декабря 2017 | 18:57

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Президент Петр Порошенко ликвидировал местные суды и создал окружные. Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.


"Подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и призываю юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей", - говорится в сообщении. 
 
Ранее Высший совет правосудия (ВСП) одобрил проект указа Порошенко о ликвидации 142 местных и создании 74 окружных судов. 
 
В частности проектом предусмотрена ликвидация 10 районных судов Киева (Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский). 
 
Вместо них создаются Центральный окружной суд города Киева (вместо Печерского и Голосеевского райсудов), Дарницкий окружной суд (в Дарницком районе), Днепровский окружной суд (в Деснянском и Днепровском районах), Подольский окружной суд (в Оболонском и Подольском районах), Соломенский окружной суд (в Святошинском и Соломенском районах) Шевченковский окружной суд (в Шевченковском районе). 
 
С 1 января 2018 года Президент утратит право ликвидировать и создавать суды. 
 
Данные полномочия перейдут к Верховной Раде.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сиднейский музей полиции и юстиции

1920-е годы. Фото клиентов полицейского участка.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100