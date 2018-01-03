Відтепер водії житимуть по-європейськи

03 января 2018 | 13:11

Роз’яснення МВС щодо змін до ПДР, які вступили в дію 1 січня.

Як ви пам’ятаєте, Кабінет Міністрів України схвалив зміни до законодавства, спрямовані на боротьбу з порушеннями ПДР, ініційовані МВС. Зокрема, зміни торкнулися обмеження швидкості руху у населених пунктах до 50 км/г, впровадження відеофіксації порушень дорожнього руху, зміни до Порядку видачі посвідчення водія, зміни розміру штрафів за деякі порушення, посилення відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані.

Для запровадження певних інновацій достатньо було відповідних Постанов Кабінету Міністрів України.

Таким чином, обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/г почало діяти з 1 січня 2018 року (Постанова КМУ від 10.11.2017 № 883 «Про внесення змін до Правил дорожнього руху»).

Вже також працює новий Порядок видачі посвідчення водія. Відтепер, перше посвідчення водія у сервісних центрах МВС видаватиметься на два роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років з дня його видачі особою не було вчинено три і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Якщо таких порушень було не більше двох, або взагалі не було — громадянин обмінює тимчасове посвідчення на постійне.​ (Постанова КМУ від 10.11.2017 № 885 «Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами»)

Звертаємо вашу увагу на те, що зміна розміру штрафів неможлива без внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення Верховною Радою України. Отже, нова система штрафів ще не почала діяти.

Нагадаємо, МВС пропонує установити штраф 3400 гривень (зараз штраф за це правопорушення 510 гривень) за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більше, ніж на 50 км/год. За залишення місця ДТП пропонується встановити штраф 3400 гривень та передбачити можливість позбавлення права керування транспортним засобом на строк до шести місяців. У 20 разів пропонується збільшити розмір штрафу за управління транспортом без права керування – він становитиме 10 200 гривень, а за повторне порушення – 40 800 гривень. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року – 40 800 гривень.

Департамент комунікації МВС України