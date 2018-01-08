ТЕМА

Дети на колядках упились до полусмерти

08 января 2018 | 09:48

распечатать        комментарии [0]       добавить в

На Закарпатье во время колядования двое подростков отравились алкоголем. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.


«Сегодня, 7 января, во втором часу ночи в полицию города Хуст поступило сообщение врача приемного отделения Хустской районной больницы о том, что к ним доставлены двое подростков с тяжелым алкогольным отравлением», — говорится в сообщении.

После этого сообщения следственно-оперативная группа прибыла в больницу. Оказалось, что два жителя села Драгово Хустского района в возрасте 13 лет во время колядования отравились алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые.

На данный момент состояние одного из мальчиков тяжелое, он находится в реанимации. Второй находится на лечении в детском отделении, ему диагностировали алкогольное отравление средней тяжести.

Как сообщали СМИ, 1 сентября 2017 года в Николаеве семилетний мальчик отравился алкоголем.

В августе 2017 года в Славянске две 12-летние девочки отравились алкоголем.

Фраза



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Евгений Лауэр

Танзания, 20 км от г. Аруша Выездная торговля башмаками
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100