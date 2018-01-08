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Дети на колядках упились до полусмерти
08 января 2018 | 09:48
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На Закарпатье во время колядования двое подростков отравились алкоголем. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
«Сегодня, 7 января, во втором часу ночи в полицию города Хуст поступило сообщение врача приемного отделения Хустской районной больницы о том, что к ним доставлены двое подростков с тяжелым алкогольным отравлением», — говорится в сообщении.
После этого сообщения следственно-оперативная группа прибыла в больницу. Оказалось, что два жителя села Драгово Хустского района в возрасте 13 лет во время колядования отравились алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые.
На данный момент состояние одного из мальчиков тяжелое, он находится в реанимации. Второй находится на лечении в детском отделении, ему диагностировали алкогольное отравление средней тяжести.
Как сообщали СМИ, 1 сентября 2017 года в Николаеве семилетний мальчик отравился алкоголем.
В августе 2017 года в Славянске две 12-летние девочки отравились алкоголем.
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