Дети на колядках упились до полусмерти

08 января 2018 | 09:48

На Закарпатье во время колядования двое подростков отравились алкоголем. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

«Сегодня, 7 января, во втором часу ночи в полицию города Хуст поступило сообщение врача приемного отделения Хустской районной больницы о том, что к ним доставлены двое подростков с тяжелым алкогольным отравлением», — говорится в сообщении.

После этого сообщения следственно-оперативная группа прибыла в больницу. Оказалось, что два жителя села Драгово Хустского района в возрасте 13 лет во время колядования отравились алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые.

На данный момент состояние одного из мальчиков тяжелое, он находится в реанимации. Второй находится на лечении в детском отделении, ему диагностировали алкогольное отравление средней тяжести.

Как сообщали СМИ, 1 сентября 2017 года в Николаеве семилетний мальчик отравился алкоголем.

В августе 2017 года в Славянске две 12-летние девочки отравились алкоголем.

Фраза