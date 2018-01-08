Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської

08 января 2018 | 18:35

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив сьогодні, 8 січня, після проведення оперативної наради з першим заступником голови Нацполіції – начальником кримінальної поліції В’ячеславом Аброськіним та заступником голови Нацполіції – начальником Головного слідчого управління Віталієм Невгадом.

За словами Сергія Ярового, триває посилена робота координаційного штабу, створеного для розслідування резонансного злочину, слідчо-оперативні групи виконують завдання, визначені вчора під час наради у Вишгороді.

І показником такої напруженої роботи є встановлення особи обґрунтовано підозрюваного у скоєнні вбивства. Його затримано в порядку, передбаченому ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомив перший заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін правоохоронці відновили увесь маршрут руху загиблої у день її зникнення – від метро «Героїв Дніпра» до Демидів на Київщині. Крім того, правоохоронці встановили та опитали всіх шістьох водіїв маршрутних автобусів, які в проміжку з 17:00 до 18:00 рухалися вказаним маршрутом. Поліцейські провели поквартирні і побудинкові обходи, опитавши понад тисячу мешканців с. Демидів.

«Використовуючи весь масив цих даних, які ми отримали – технічні можливості, допити водіїв і встановлених людей, які рухалися від станції київського метро «Героїв Дніпра» до селища Демидова. Повністю відтворена картина з 17-ї до 18-ї години. Відтак сьогодні слідчими було прийнято рішення – в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу був затриманий підозрюваний», – повідомив В‘ячеслав Аброськін.

Він додав, що зараз тривають активні слідчі дії та необхідні оперативно-розшукові заходи для встановлення можливих свідків та очевидців, які могли пересуватися разом з Іриною Ноздровською. Таким чином, правоохоронці зможуть отримати додаткову доказову базу у цій справі. Крім того, у кримінальному провадженні за фактом вбивства Ірини Ноздровської призначено значну кількість криміналістичних експертиз. Результати найбільш необхідних з них планують отримати вже найближчим часом.

«Робота триває, зараз проводяться перші слідчі дії з підозрюваним», – зазначив перший заступник глави Нацполіції.

Своєю чергою заступник Голови Національної поліції – начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад зазначив, що наразі проводиться перевірка свідчень затриманого підозрюваного в частині його причетності до вказаного злочину.

«Аналізуються слідчі дії, результати допитів, подвірних обходів – для того, щоб підтвердити хронологію подій, відслідкувати її (Ірини Ноздровської – ДК НПУ) рух, знаходження в певному місці, доведення мотивів і механізму скоєння даного злочину», – зазначив Віталій Невгад.

Він також додав, що перевірка отриманої інформації в ході слідчих дій дозволить бути впевненим в тому, що затримано саме особу, винну у скоєнні вбивства, а також довести її вину у цьому.

Перший заступник Голови Національної поліції України В‘ячеслав Аброськін зазначив, що упродовж останніх восьми днів правоохоронці збирали і аналізували всі матеріали, що й дозволило затримати вказаного громадянина України за обгрунтованою підозрою у вчиненні вбивства І. Ноздровської.

Як підкреслив перший заступник глави МВС, правоохоронці мають встановити найменші деталі цього резонансного злочину.

«Принципово важливо повністю встановити весь перебіг подій. Я думаю, вже найближчим часом у нас будуть всі необхідні результати експертиз», – сказав Сергій Яровий.

Перший заступник глави МВС подякував працівникам поліції і фахівцям, зокрема працівникам ДСНС, які долучаються до розслідування, за проведення серйозної роботу, яка вже дала перші результати. І наголосив на необхідності продовжувати розслідування в цілодобовому режимі.