Intel сообщила о проблеме с частой перезагрузкой компьютеров после установки обновлений

12 января 2018 | 10:09

Компания Intel сообщила о существовании технической проблемы, связанной с перезагрузкой компьютеров с процессорами компании после установки обновлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт компании Intel.

Intel призывает пользователей продолжать устанавливать все рекомендуемые обновления.

“Мы получили сообщение от нескольких пользователей о повышенной частоте перезагрузок после обновления встроенного программного обеспечения. В частности, сбой затронул процессоры с микроархитектурой Broadwell и Hasswell ... Мы оперативно работаем с клиентами для того, чтобы понять, диагностировать и устранить эту неисправность. Если это потребует обновления встроенного программного обеспечения от Intel, мы распространим его по обычнымм каналам”, — говорится в сообщении компании.