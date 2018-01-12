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Под Луцком Вблизи Луцка BMW врезался в автобус: два трупа

12 января 2018 | 11:07

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Вблизи Луцка автомобиль BMW врезался в рейсовый автобус, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает агентство Волынские Новости со ссылкой на очевидцев.


Авария произошла около 19:00 11 января на улице Тополевая, вблизи ресторана "Чевермето". 
 
"BMW двигалась со стороны села Рованцы в направлении улицы Дубенской. Автомобиль занесло на встречную полосу, и он столкнулся с рейсовым автобусом. Погибли два человека, один из них - 1991 года рождения", - говорят очевидцы. 
 
Медики сообщили, что одного из погибших пришлось вырезать из искореженного авто. 
 
"Водитель автобуса от госпитализации отказался. Одного пассажира автобуса доставили в больницу родные", - сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



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