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Под Луцком Вблизи Луцка BMW врезался в автобус: два трупа
12 января 2018 | 11:07
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Вблизи Луцка автомобиль BMW врезался в рейсовый автобус, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает агентство Волынские Новости со ссылкой на очевидцев.
Авария произошла около 19:00 11 января на улице Тополевая, вблизи ресторана "Чевермето".
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