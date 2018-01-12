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Прокуратура взялась за попов РПЦ МП - за сепаратизм и неотпевание

12 января 2018 | 11:11

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В ЕРДР были внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).


В прокуратуре уточняют, что дело касается направленных на разжигание вражды действий отдельных представителей УПЦ МП и организации "Союз православный "Радомир"(считается "силовым крылом" Запорожской епархии УПЦ МП).

"Установлено, что представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, предпочитая тех лиц, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями", - добавляют в пресс-службе, имея в виду именно эпизод с отказом отпевание.

Также правоохранители обратили внимание на языковую дискриминацию в этой церкви: "указанные лица осуждают общение представителей церкви на украинском языке, чем унижают национальную честь граждан Украины". Скорее всего, речь идет о случае с иереем Анатолием, которого затравили на собрании епархии за то, что он говорил на украинском.

Не осталась в без внимания правоохранителей и неоднократно озвученная информация о сепаратистскиех настроениях части священников и прихожан УМЦ МП.

"Кроме того, некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ). Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается Европейское направление развития нашего государства, осуждается проведения антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине", - отметили в прокуратуре.

Расследовать дело поручено следственному отделу Управления СБУ в Запорожской области за процессуального руководства областной прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Запорожье и других городах Украины прошла акция #принеси_куклу, которую запустил запорожский блогер Юрий Гудыменко против попов Московского патриархата, отказавшихся отпевать погибшего ребенка.

Речь идет о 2-летнем мальчике, на которого упал самоубийца. Прямо на похоронах ребенка священник УПЦ Московского патриархата отказался отпевать мальчика, потому что он был крещен в храме Киевского патриархата.

Мать ребенка падала на колени перед священником - мужчина наотрез отказался, аргументировав тем, что церковь Киевского патриархата самозванная.

Позже Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука даже похвалил священника, который совершил этот жестокий поступок.

Некоторые священники УПЦ МП выразили свое несогласие с поведением своих коллег, которые отказались отпевать ребенка в Запорожье.



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