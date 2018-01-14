ТЕМА

У Британії спалили волонтера, який допомагав український віськовим

14 января 2018 | 08:23

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Вранці 8 січня на острові Гернсі, який знаходиться в протоці Ла-Манш, зник 33-річний волонтер Мікус Альпс також була знайдена спалена машина, за однією з версій чоловік був спалений у її салоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення місцевої поліції, опубліковане на її офіційній Facebook-сторінці.


У поліції додали, що вранці 8 січня на острові спалили автомобіль. На водійському сидінні виявили, імовірно, людські останки. Ця інформація поки не підтверджена. Також правохоронці зазначили, що він є вихідцем з Латвії, але жив на Гернсі.

Українські друзі волонтера, який передавав добровольцям старі автомобілі, кажуть, що його спалили живцем в машині.

Відзначається, що Альпс мав на Гернсі невеликий власний бізнес з утилізації машин. За словами його українських знайомих, волонтер отримував багато загроз.

Днями Альпс повинен був везти в Україну чергову машину. Він попросив зустріти його на кордоні, так як боявся за своє життя.



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