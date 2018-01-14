У Британії спалили волонтера, який допомагав український віськовим

Українські друзі волонтера, який передавав добровольцям старі автомобілі, кажуть, що його спалили живцем в машині.

Відзначається, що Альпс мав на Гернсі невеликий власний бізнес з утилізації машин. За словами його українських знайомих, волонтер отримував багато загроз.

Днями Альпс повинен був везти в Україну чергову машину. Він попросив зустріти його на кордоні, так як боявся за своє життя.