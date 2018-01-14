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Під прагою в аварії троє загинули 46 поранені
14 января 2018 | 01:34
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За даними чеської влади, три людини загинули, 48 поранені в результаті зіткнення автобуса з автомобілем неподалік Праги, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Празькі пожежники повідомили, що в результаті нещасного випадку, що стався в п'ятницю недалеко від міста Горомеріце на північний захід від Праги були поранені 48 осіб.
Влада каже, що муніципальний автобус звернув з дороги і в'їхав в дерево після того, як зіткнувся з автомобілем. Під час ДТП загинув водій автобуса, водій автомобіля та один пасажир автобуса.
Празька рятувальна служба каже, що серед поранених було 12 підлітків.
За даними департаменту консульської служби МЗС України, серед постраждалих в ДТП під Прагою є чотири іноземця. Українців серед них немає.
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