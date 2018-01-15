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В Киеве зафиксировали 87 случаев заболевания корью

15 января 2018 | 11:32

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По состоянию на понедельник в столице зарегистрировано 87 случаев заболевания корью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы Киева, передает УНН.


"По состоянию на утро 15.01.2018 г. к ГУ "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", с 01.01.2018 г. поступило 87 экстренных сообщений о случаях кори, среди которых 66 детей до 17 лет и 21 взрослый", - говорится в сообщении .

Лабораторно подтверждено 33 случая кори.

Самое высокое количество больных зарегистрировано среди детей в возрасте 5-9 лет - 46,5%. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 19 случаев, детей школьного возраста - 32 случаев.

Как сообщается, госпитализированы в инфекционные стационары 44 человека, в том числе 31 ребенок. Одного взрослого госпитализировали в реанимационное отделение.



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