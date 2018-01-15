В Российской школе школьники устроили резанину

"Утром 15 января 2018 года в одной из школ Мотовилихинского района города Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей), которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи СК РФ в регионе возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

На месте происшествия работает следственная группа. Проводится осмотр места происшествия.

"Учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы. Раненые госпитализированы в медицинские учреждения, их количество и состояние здоровья уточняется. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время они будут допрошены", - добавили в СК РФ.

При этом, по данным городской станции скорой помощи, на которые ссылается ТАСС, в результате инцидента пострадали 11 человек.

В настоящее время, как сообщили в СК РФ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что в РФ неизвестные в масках напали на детей в школе.