В Минобороны с наградным оружием стало построже, чем в МВД

15 января 2018 | 11:56

Министерство обороны ввело ограничения, согласно которым теперь награждать огнестрельным оружием будут исключительно военнослужащих и не более 1 раза. Об этом говорится в приказе Минобороны №617.

Этим приказом внесены изменения в Положение о ведомственных наградах Министерства обороны "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие".



Ранее Минобороны имело право награждать любое дееспособное лицо, имеющее право на приобретение, хранение и использование оружия.



Теперь оружием награждаются только военнослужащие, на которых распространяется действие дисциплинарного устава Вооруженных сил, а также граждане, уволенные с военной службы в отставку или в запас с правом ношения военной формы одежды.



Кроме того, отмечается, что лицо может быть награждено огнестрельным или холодным оружием только 1 раз.



Напомним, что НАБУ открыло дело о безосновательной выдаче Аваковым наградного оружия.