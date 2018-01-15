ТЕМА

В Минобороны с наградным оружием стало построже, чем в МВД

15 января 2018 | 11:56

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Министерство обороны ввело ограничения, согласно которым теперь награждать огнестрельным оружием будут исключительно военнослужащих и не более 1 раза. Об этом говорится в приказе Минобороны №617.


Этим приказом внесены изменения в Положение о ведомственных наградах Министерства обороны "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие". 
 
Ранее Минобороны имело право награждать любое дееспособное лицо, имеющее право на приобретение, хранение и использование оружия. 
 
Теперь оружием награждаются только военнослужащие, на которых распространяется действие дисциплинарного устава Вооруженных сил, а также граждане, уволенные с военной службы в отставку или в запас с правом ношения военной формы одежды. 
 
Кроме того, отмечается, что лицо может быть награждено огнестрельным или холодным оружием только 1 раз. 
 
Напомним, что НАБУ открыло дело о безосновательной выдаче Аваковым наградного оружия.



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