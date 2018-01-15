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В Минобороны с наградным оружием стало построже, чем в МВД
15 января 2018 | 11:56
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Министерство обороны ввело ограничения, согласно которым теперь награждать огнестрельным оружием будут исключительно военнослужащих и не более 1 раза. Об этом говорится в приказе Минобороны №617.
Этим приказом внесены изменения в Положение о ведомственных наградах Министерства обороны "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие".
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