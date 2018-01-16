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В "Укргазодобыче" - обыски
16 января 2018 | 12:06
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Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в здании компании "Укргаздобыча" в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
"Сегодня утром в здании ПАО "Укргаздобыча" представители СБУ и ГПУ. Проводятся следственные действия. Пока неизвестно, по какому делу. Ожидаем информацию", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 14 августа 2017 года представители Генеральной прокуратуры Украины совместно со Службой безопасности Украины проводили обыски в ПАО "Укргаздобыча" по поводу проведения работы с гидроразрыва пластов и капитального ремонта скважин для добычи природного газа.
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