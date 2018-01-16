Мать убила детей, которых пыталась превратить в YouTube-звезд

16 января 2018 | 12:13

В США женщина убила своих сына и дочь, после чего покончил с собой, сообщает УНН со ссылкой на телеканал WKRN.

В субботу в полицию позвонили с сообщением о самоубийстве. Правоохранители нашли тело 34-летней Кристины Тредвей под мостом. Затем сотрудники приехали домой к семье, где и обнаружили детей женщины — семилетнего сына и трехлетнюю дочь. Установлено, что их гибель была насильственной, причина происшествия до сих пор не известна.

Дедушка убитых детей рассказал FOX46, что перед самоубийством Кристина отправила их отцу сообщение, где написала, что “собирается покончить со всем и детьми”.

Кристина Тредвей выкладывала на своем YouTube-канале видеоролики, на большинстве из которых ее дети поют каверы на известные песни.