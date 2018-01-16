НА ХАРЬКОВЩИНЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СБИЛИ ЧЕЛОВЕКА И СКРЫЛИСЬ

По словам парня, перед случившимся он ехал по поселку с другом и его супругой в гости. Женщина высадила их и планировала продолжить движение, когда к ней подъехал автомобиль полиции Mitsubishi Outlander. Правоохранители попросили у водителя документы, а когда в процесс проверки вмешались вернувшиеся мужчины – в грубой форме попросили их уйти.



"Я подошел к машине полиции, так как с водительской стороны было открыто окно. Думал, что поговорю с майором по фамилии Власенко или Лысенко, не помню точно из-за удара. Вместо этого он начал разворачивать Outlander в мою сторону и сбил меня. Я частично оказался почти под капотом и головой ударился об авто. Я потерял сознание, а полицейские сдали назад и покинули место аварии", - рассказал пострадавший.



В августе 2017 года полиция Харьковской области получила 20 новых кроссоверов Mitsubishi Outlander. Фото: Facebook Анатолий Дмитриев



Когда Дмитрий пришел в себя, то вместе с друзьями направился на пост силовиков в Высоком, где снова увидел "памятную" машину. Находившийся в ней сотрудник предложил "замять ситуацию и не доводить ее до плохого разрешения". Однако, когда мужчина отказался, правоохранители сразу же уехали.



Житель Высокого вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу и после подачи заявления о ДТП отправился в больницу. Медики диагностировали у парня закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также гематомы в области скулы и на коленях. После оказания медицинской помощи мужчина отказался от госпитализации.



"Я просто не понимаю, из-за чего это могло случиться – ведь никакого конфликта или сопротивления не было. Я был трезвым, это подтверждают результаты теста на алкоголь, который врачи провели в больнице", - недоумевает Омельник.



В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области NewsRoom рассказали, что проводят по данному поводу проверку.



"Мы видели эту информацию в социальных сетях, сейчас выясняем все обстоятельства происшествия. Как только будут получены первые результаты мониторинга – мы их обязательно опубликуем", - сообщили правоохранители.

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