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США готовят мощные санкции против окружения Путина
22 января 2018 | 08:10
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Санкции США в отношении людей из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина окажут значительное влияние на российскую политическую элиту. Об этом в интервью "Апострофу" заявил российский политолог Андрей Пионтковский.
"Они поменяют все. Я не знаю, как они повлияют конкретно на Донбасс. Ведь вся эта российская система клептократии была основана на том, что они воруют в России и складывают свои капиталы на Западе, прежде всего, в США", - сказал он.
Пионтковский напомнил, что, согласно докладу Национального бюро экономических исследований США, объем награбленных средств в России за время пребывания у власти Путина составляет 1 триллион долларов.
Также он считает, что после новых санкций Путин может пойти на некие резкие шаги.
"Ведь российская пропаганда активно занимается запугиванием. Мол, "не трогайте меня, я сумасшедший и могу плюнуть бешеной слюной". Это классическая тактика поведения бандита и хулигана. Но это бандиты и хулиганы, отягощенные очень большими активами. И сейчас они хотят договариваться", - подчеркнул Пионтковский.
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