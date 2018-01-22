США готовят мощные санкции против окружения Путина

22 января 2018 | 08:10

Санкции США в отношении людей из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина окажут значительное влияние на российскую политическую элиту. Об этом в интервью "Апострофу" заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

"Они поменяют все. Я не знаю, как они повлияют конкретно на Донбасс. Ведь вся эта российская система клептократии была основана на том, что они воруют в России и складывают свои капиталы на Западе, прежде всего, в США", - сказал он.

Пионтковский напомнил, что, согласно докладу Национального бюро экономических исследований США, объем награбленных средств в России за время пребывания у власти Путина составляет 1 триллион долларов.

"А сейчас эта лавочка закрывается. Эти деньги будут заморожены и конфискованы. То есть всей российской верхушке, всему российскому политическому классу придется вообще думать, как жить дальше, как устраивать свою жизнь и отношения с Западом", - отметил политолог.

Также он считает, что после новых санкций Путин может пойти на некие резкие шаги.

"Ведь российская пропаганда активно занимается запугиванием. Мол, "не трогайте меня, я сумасшедший и могу плюнуть бешеной слюной". Это классическая тактика поведения бандита и хулигана. Но это бандиты и хулиганы, отягощенные очень большими активами. И сейчас они хотят договариваться", - подчеркнул Пионтковский.