Француз едет по зимней Якутии на велосипеде и мечтает об унтах

«На следующей неделе я уезжаю в Оймякон – это моя мечта об в этом путешествии. Обязательно необходимо купить оленьи сапоги, так как это самый важный аксессуар. В остальном я хорошо экипирован. (В Оймяконе) можно ожидать температуры от -50 до -60 градусов», – процитировала слова Ива его сестра.

Ранее НВК “Саха” сообщала, что француз Ив Чалоин начал путешествие на велосипеде по Восточной Сибири 1 декабря 2017 года. Его цель – снять видео для 52-минутного документального фильма «Never, Never», написанного Оливией Чалоин, Седриком Бежаниным и режиссером Седриком Бежаниным.

Из Иркутска Ив проехал по Транссибирской железной дороге, чтобы доехать до села Невер, Амурской области, оттуда, оседлав свой велосипед, он двинулся в путь по трассе М56 в сторону Якутска, где он должен встретиться с Оливией, которая прилетит сюда на самолете.

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