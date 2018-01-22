ТЕМА

Француз едет по зимней Якутии на велосипеде и мечтает об унтах

22 января 2018 | 08:42

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Французский путешественник Ив Чалоин (Yves Chaloin) надеется добраться до Якутска после чего отправиться на «Полюс холода» – в Оймякон. Он также рассчитывает как можно скорее приобрести унты. Об этом написала в социальной сети сестра путешественника Оливия, передает НВК “Саха”.


«На следующей неделе я уезжаю в Оймякон – это моя мечта об в этом путешествии. Обязательно необходимо купить оленьи сапоги, так как это самый важный аксессуар. В остальном я хорошо экипирован. (В Оймяконе) можно ожидать температуры от -50 до -60 градусов», – процитировала слова Ива его сестра.

Ранее НВК “Саха” сообщала, что француз Ив Чалоин начал путешествие на велосипеде по Восточной Сибири 1 декабря 2017 года. Его цель – снять видео для 52-минутного документального фильма «Never, Never», написанного Оливией Чалоин, Седриком Бежаниным и режиссером Седриком Бежаниным.

Из Иркутска Ив проехал по Транссибирской  железной дороге, чтобы доехать до села Невер, Амурской области, оттуда, оседлав свой велосипед, он двинулся в путь по трассе М56 в сторону Якутска, где он должен встретиться с Оливией, которая прилетит сюда на самолете.

Источник



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Труман Капотэ photos by Irving Penn
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100