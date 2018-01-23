НАБУ: За «Mitsubishi» для полиции переплачено 240 миллионов

Об этом говорится в материалах уголовного производства, с которым частично можно ознакомиться в Едином реестре судебных решений.

Как известно, прошлой осенью Нацполиция объявила закупку 635 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV с гибридной силовой установкой. Накануне нового года подчиненные главы МВД Арсена Авакова сделали 100-процентную предоплату – в размере почти 960 млн гривен. Деньги получила фирма-поставщик «Нико Диамант».

Через месяц после этого Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении злоупотребления властью: мол, полицейские незаконно применили переговорную процедуру закупки, чем создали неконкурентные условия в пользу одного участника. Дело было открыто по факту злоупотребления должностными лицами Центра обслуживания подразделений Национальной полиции Украины своим служебным положением в интересах третьих лиц. Якобы, представители Центра совершили это преступление по сговору с менеджментом компании «Нико Диамант» и содействии должностных лиц Министерства внутренних дел.

В начале года сумма убытков госбюджету в результате этой закупки не озвучивалась. Цифры стали известны благодаря ходатайству в суд Антикоррупционного бюро о предоставлении доступа к телефонным связям руководителя концерна «Нико» и руководителя Центра обслуживания подразделений Национальной полиции. Концерн «Нико» — материнская структура фирмы-поставщика «Нико Диамант», а центр обслуживания полицейских подразделений непосредственно осуществлял эту закупку.

Три месяца назад суд отказал детективам, но отправил эти решения для обнародования в Едином реестре судебных решений только в августе.

Из этих документов следует, что цена каждого автомобиля Mitsubishi Outlander PHEV (около 1,5 млн гривен) оказалась выше рыночной более чем на 30%. По подсчетам детективов НАБУ, общий вред государственному бюджету составила более 240 млн гривен.

Стоит напомнить, что в ноябре прошлого года было опубликовано расследование журналиста Сергея Щербины и бизнесмена Алексея Тамразова, подсчитавших: Нацполиция переплачивает $10 тыс. за каждого «японца». Для сравнения авторы приводили цены за рубежом.

Следователи заставили МВД оправдываться – Арсен Аваков ранее парировал, что корпорация Mitsubishi согласилась опустить цену машины на 13%, благодаря чему Нацполиция увеличила объем закупки на сотню автомобилей.

Вряд ли такая корректировка существенно повлияет на фабулу уголовного производства, ведь удешевление партии машин на 13 процентов не компенсирует переплату на треть стоимости.

Тем более, уголовное производство НАБУ открыто не из-за растраты, а из-за процедуры закупки. Как поясняла прежде общественная организация Transparency International Украина, закупку «не могли проводить по переговорной процедуре для нужд обороны, поскольку приобретение автомобилей для патрульных не удовлетворяет оборонные нужды». Кроме того, действие закона, по которому проведены закупки, не распространяется на Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины. У экспертов-антикоррупционеров вызвала сомнение и 100-процентная предоплата.

Первая партия японских автомобилей прибыла в Украину в апреле этого года. Как обещал Арсен Аваков, остальные машины должны были прибыть до конца сентября. Машины будут распределены между региональными органами Национальной полиции для обеспечения потребностей патрульной полиции, групп быстрого реагирования подразделений превенции и взрывотехников.

Первая инстанция