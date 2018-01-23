Чем Лозинский заслужил свободу: делал зарядку, мастерил кухонные доски и помогал АТО

25 февраля этот суд удовлетворил ходатайство защитника Виктора Лозинского о применении условно-досрочного освбождения, поданного в суд месяц назад.

Напомним, бывший нардеп Лозинский был осужден за убийство на 15 лет, хотя позже суды смягчили наказание до 10 лет заключения. Срок истекал 1 марта 2020-го года, но два года назад скандальный политик чуть не распрощался с камерой, когда судья Бориспольского горрайонного суда Киевской области освободил экс-нардепа от дальнейшего отбывания наказания по болезни. Позже выяснилось, что решение суда и предпосылки для его вынесения были сфальсифицированы. На свободе Лозинский пробыл сутки – его выход спровоцировал скандал, и прокуроры упекли убийцу обратно.

Второй шанс Лозинскому подарила родная фракция БЮТ, в которой политик состоял до совершения преступления. В конце прошлого года его однопартийцы разработали так называемый «Закон Савченко» (авторство приписывается политзаключенной Надежде Савченко, удерживаемой в России), приравнявшего один день в СИЗО к двум дням в колонии. В результате время пребывания Лозинского за решеткой уменьшилось на два года. Иными словами, пробыв за решеткой – в СИЗО и колонии – приблизительно шесть лет, считается, что Лозинский уже отсидел восемь. А раз так, у адвокатов появилась возможность просить об условно-досрочном освобождении, которое применяется, если преступник отбыл 2/3 назначенного судом срока.

Именно так и поступили адвокаты осужденного, в феврале 2016 года их усилия увенчались успехом.

Согласно судебному документу, по состоянию на 2 февраля 2016 года Виктор Лозинский пробыл за решеткой свыше восьми лет (с учетом «Закона Савченко») из положенного десятилетнего заключения. Две трети срока у заключенного наступили еще в июне 2015 года.

По законодательству, основным требованием для условно-досрочного освобождения является добросовестное поведение осужденного и отношение к труду, которыми он доказал свое исправление.

Как убеждали адвокаты в суде: во время пребывания в Бориспольской исправительной колонии № 119 Лозинский постоянно проявлял инициативу в вопросах своего трудоустройства. К делу был приложен десяток его заявлений, где он просил о трудоустройстве и предоставлении работы.

Начальник Бориспольской колонии в мае 2014 года за добросовестное отношение к труду и примерное поведение даже перевел осужденного на участок социальной реабилитации. Затем прокуратура отменили этот перевод. Минувшим летом суды все же разрешили заключенному перебраться на участок соцреабилитации, убедившись, что Лозинский «встал на путь исправления».

За весь период в Бориспольской колонии осужденный «принимал участие в организации помощи общественным организациям, учебным и детским заведениям, воинам и семьям погибших в зоне проведения антитеррористической операции, что подтверждается многочисленными благодарностями на его имя, которые находятся в материалах его личного дела», сказано в материалах судебного дела.

В перечень этих благодарностей вошли:

— благодарность церковной общины села Мартусовка,

— благодарность поселкового головы села Красногорка за заботу о семье погибшего в зоне АТО

— благодарность гражданки за оплату операции ее ребенка

— письмо-благодарность воинов АТО

— благодарность родителей и учителей Ревнивской школы

— благодарность родителей погибшего в зоне АТО

— письмо-благодарность ветеранской организации

— письмо-благодарность матери погибшего в Афганистане

— письмо-благодарность воинов из зоны АТО

— благодарности различных организации, учреждений и граждан

— благодарность семье погибшего в АТО

— благодарность переселенцев из зоны АТО

— благодарность председателя районного совета

— благодарность за помощь оказанную домам престарелых

— благодарность начальника отдела образования Голованевской райгосадминистрации за материальную помощь учителям пенсионерам

— благодарность главы профсоюзов работников образования за оказанную помощь

— письмо-благодарность матери погибшего в Афганистане

— благодарность Голованевского районного совета ветеранов за оказанную помощь

— благодарность главного редактора газеты «Вестник Головановщины» за оказанную помощь

— благодарность администрации Синкевской школы Ульяновского района за

оказание помощи

— благодарность матери солдата-добровольца за оказанную помощь

— благодарность председателя профсоюзного комитета Голованевской общеобразовательной школы

за оказанную помощь

— благодарность гражданина на оплату лечения его тяжелобольного ребенка

— благодарность администрации Небыловской школы за оказанную помощь

— благодарность исполнительного комитета Копенкуватского поселкового совета за оказанную помощь

— благодарность администрации Копенкуватской школы за оказанную помощь

— благодарность главного редактора газеты «Вестник Голованевщины» за оказанную помощь

— благодарность трудового коллектива и профсоюзного комитета Голованевской школы

за оказанную помощь

— письмо-благодарность воинской части полевая почта В 2950 за оказанную помощь.

Приведенные факты в полной мере подтверждают, что осужденный имеет полное право для применения к нему условно-досрочного освобождения, отметили адвокаты в суде.

Более того, в материалах личного дела даже нашлось ходатайство командира воинской части (полевая почта В 2950) от 17 января 2016 года в адрес руководства Бориспольской исправительной колонии № 119 с просьбой применить к Лозинскому условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

О том же, как выяснилось, просила даже потерпевшая по делу (имя в судебных материалах не раскрывается).

В суде о досрочном освобождении убийцы просили представитель Бориспольской исправительной колонии и представитель наблюдательной комиссии Бориспольской районной государственной администрации.

Справка:

Лозинский в местах лишения свободы находился с 1 марта 2010 года. Сначала в СИЗО, а с апреля 2012 года – в Бориспольской исправительной колонии.

Как сказано в выводах суда, за время отбывания наказания Лозинский зарекомендовал себя сначала с отрицательной стороны – за допущенные нарушения установленного порядка отбывания наказания, имел одно взыскание. В дальнейшем изменил свое поведение в лучшую сторону. И теперь имеет одно поощрение.

На участке социальной реабилитации в колонии экс-депутат работал в мастерской по изготовлению деревянных досок.

Спальное место и прикроватную тумбочку содержал в чистоте и порядке, а сам имеет опрятный внешний вид – это также учитывалось судом при рассмотрении дела.

Среди прочего выяснилось, что политик-убийца участвовал в реализации программ дифференцированного воспитательного воздействия на осужденных в разделе «Физкультура и спорт».

При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении прокурор настаивал: материалы дела содержат не доказательства, а только выводы о том, что осужденный стало на путь исправления. Кроме того, не установлена дата, когда у заключенного появилось право для применения условно-досрочного освобождения.

Тем не менее, суд пришел к выводу, что имеются все предпосылки для удовлетворения ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Судья Александр Гончаров.

Следует отметить, что судья Гончаров в декабре 2014 года был переведен в Бориспольский горрайонный суд из Стахановского городского суда Луганской области.

4 апреля 2017 года Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что досрочное освобождение экс-депутата Виктора Лозинского отменено.

Соотвествующее решение принял Высший специализированный суд по уголовным и гражданским делам, сообщил глава ГПУ на своей ФБ-странице. Тем самым, кассационная инстанция удовлетворила жалобу прокуратуры на постановление Апелляционного суда Киевской области годичной давности, который оставил без изменений решение Бориспольского горрайонного суда Киевской области об освобождении Виктора Лозинского. Согласно вердикту первой инстанции от 25 февраля 2016 года, Лозинкого освободили условно-досрочно от неотбытой части наказания — 1 год 11 месяцев 8 дней лишения свободы.