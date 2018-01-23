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ЦРУ: КНДР почти готова к ядерному удару по США
23 января 2018 | 12:42
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КНДР через несколько месяцев будет способна нанести ядерный удар по США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS. По словам директора ЦРУ Майка Помпео, речь идет о нескольких месяцах.
“Я, конечно, был бы рад сказать, что через год ... Правительство США постоянно работает над тем, чтобы этот момент наступил как можно позже”, — сказал он.
Ядерная программа Северной Кореи расширяется, а боеголовки становятся мощными и надежными.
Как сообщал УНН, ядерный арсенал КНДР может насчитывать 20 боеголовок, к тому же Пхеньян может иметь необходимые ресурсы для производства еще 60 новых боеголовок, говорится в статье американских ученых Ганса Кристенсена и Роберта Норриса в журнале “Бюллетень ученых-ядерщиков” (Bulletin of Atomic Scientists ).
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[23.01.2018]
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