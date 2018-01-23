ЦРУ: КНДР почти готова к ядерному удару по США

23 января 2018 | 12:42

КНДР через несколько месяцев будет способна нанести ядерный удар по США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS. По словам директора ЦРУ Майка Помпео, речь идет о нескольких месяцах.

“Я, конечно, был бы рад сказать, что через год ... Правительство США постоянно работает над тем, чтобы этот момент наступил как можно позже”, — сказал он.

Ядерная программа Северной Кореи расширяется, а боеголовки становятся мощными и надежными.

Как сообщал УНН, ядерный арсенал КНДР может насчитывать 20 боеголовок, к тому же Пхеньян может иметь необходимые ресурсы для производства еще 60 новых боеголовок, говорится в статье американских ученых Ганса Кристенсена и Роберта Норриса в журнале “Бюллетень ученых-ядерщиков” (Bulletin of Atomic Scientists ).