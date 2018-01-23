ОН СЛИШКОМ МНОГО ПИЛ: В ХЕРСОНЕ ПЬЯНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЫБРОСИЛИ В ОКНО КОЛЛЕГУ

Как рассказали активисты, на днях восемь сотрудников патрульной полиции, отдыхая на вечеринке в квартире одного из сослуживцев, вели себя недопустимо. Соседи позвонили в 102, надеясь что полиция призовет к порядку дебоширов. Однако вместо воцарения правопорядка, случилось обратное:



«Хулиганы надавали по лицу своим же приехавшим сотрудницам, а одного из людей в квартире сбросили с 4-го этажа. Человек в больнице, проблемы с позвоночником, большая вероятность, что останется калекой. Еще одного сильно избили. Нам стало известно, что вчера они приезжали к избитому и предлагали денег, пробуя откупиться» - утверждают активисты.



Один из пострадавших, Александр Андреев рассказал следующее:



- Вчера 21 числа я с товарищем приехал поздравить приятеля, в квартиру на 3-м этаже на Кольцова, Таврический. Наш товарищ Денис, сотрудник патрульной полиции, пригласил нас за стол. Я не пил, так как был за рулем, В ходе общения понял, что остальные гости- тоже сотрудники полиции...

Через 15-20 минут после нашего приезда между сотрудниками полиции вспыхнул конфликт. Началась драка, я не встревал – потому что я не знал ни людей, ни причины конфликта. Однако стали избивать и нас...



Потом два сотрудника поставили своих к стенке и стали их обыскивать, что-то искали, почему-то опасались, чтобы их записали на диктофон. Ударили девочку, которая не хотела давать им свою сумку. Потом поставили к стенке Дениса, к которому мы приехали, и меня. Что они искали – мне не известно. Но они не вернули мне кошелек, а там было 300 долларов и 6000 гривен. Я попросил вернуть мне кошелек, но тут снова вспыхнула драка между ними, а потом меня попытались выбросить с третьего этажа.

Я оказал сопротивление и попытался прорваться в подъезд, мне это удалось, я выбежал, меня догнали четверо – некто Черкашин или Черкашенко со своими товарищами и стали избивать...



Соседи вызвали полицию. Она прибыла, когда драка уже была на улице. Увидев полицейских, те прекратили драку и ушли наверх.



Я попросил полицию пройти в квартиру, где могли избивать моего товарища. Полиция поднялись наверх. Я решил, что делать мне там нечего и ждал на улице. И тут, когда, по моим расчетам, полиция уже находилась в квартире, в окно вылетел мой товарищ и я услышал крики: "добивайте и этого, зачем нам свидетели".



Прибыла скорая минут через 15, Черкашенко подошел к носилкам, на которых уносили Дениса, и угрожал ему: "никому ничего не рассказывай, сам понимаешь, что с тобой будет".



Сейчас у Дениса перелом хребта, сломано два ребра, перелом челюсти, жидкость в легких. Ему идут угрозы от сотрудников, какие-то гражданские побывали у него около часу ночи и предлагали замять вопрос – давали 3000 долларов".

Пострадавший также сказал, что у него черепно-мозговая травма, вывих челюсти, сотрясение мозга. Александр Андреев, утверждает: избившие и ограбившие правоохранители пытаются "порешать", намекая на связи в прокуратуре.

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